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اجتماع بين ايران وسلطنة عمان لتعزيز الأمن البحري

اجتماع بين ايران وسلطنة عمان لتعزيز الأمن البحري
الجمعة ١٤ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

عُقد في مسقط، الاجتماع الخامس لقادة خفر السواحل بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

العالم-ايران

وتم التاكيد في الاجتماع على زيادة التعاون والتنسيق في تعزيز الأمن البحري، وضرورة مكافحة جميع أنواع التهريب، والحماية المتبادلة للحدود البحرية، والمعلومات والتعاون في عمليات الإنقاذ.

وترأس الوفد الإيراني العقيد محمد صاحب دل مساعد الشؤون القانونية والاتفاقيات الحدودية بقيادة حرس الحدود، وترأس الوفد العماني العقيد عبد العزيز بن محمد الجابري قائد شرطة خفر السواحل العمانية.

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ويعقد الاجتماع المشترك لخفر السواحل للجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان بشكل منتظم كل عام في إحدى العاصمتين.

وعلى هامش هذا اللقاء قام الوفد الإيراني أيضاً بزيارة بعض المرافق والمراكز التابعة لخفر السواحل العماني.

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