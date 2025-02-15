تجديد عقد محمد صلاح في مهب الريح؟ وكيله يثير التساؤلات بتغريدة غامضة

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وقد وجه رامي عباس وكيل محمد صلاح نجم ليفربول رسالة مثيرة للجدل إلى المدير الفني "للريدز" آرني سلوت في ظل المفاوضات الجارية مع إدارة النادي بشأن عملية تجديد التعاقد مع النجم المصري.



وينتهي عقد محمد صلاح البالغ من العمر 32 عاما، مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، لكن لم يتوصل الطرفان لاتفاق حتى الآن بشأن تجديد عقد "الفرعون".



ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار نادي ليفربول صورة للمدرب الهولندي آرني سلوت ويظهر خلالها جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تعليق: "نحن متفوقون بفارق 7 نقاط هناك لقب يجب الفوز به" ليعيد رامي عباس وكيل محمد صلاح نشر المنشور ويعلق: "ممتاز في عمله".



وكان عباس اعتاد توجيه رسائل غير مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت تغريدته هذه الجدل حيث اعتبر البعض رسالته مدحا حقيقيا للمدرب سلوت، أو إشادة مبطنة لصلاح أهم نجوم الفريق وهداف الدوري الممتاز أو ضغطا على الإدارة للإسراع في التجديد. لمواصلة هذا النجاح.

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يذكر أن صلاح البالغ من العمر 32 عاما سجل 14 هدفا وصنع 9 أهداف أخرى خلال 13 مباراة فقط خارج ملعب "أنفيلد" في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.



ويتصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، من 24 مباراة، بعد أن حقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 6 وخسر مباراة وحيدة.