 حماس ترد على ترامب خلال عملية تسليم الأسرى..لا هجرة للغزيين إلا للقدس

العالم-فلسطين

وعلقت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، على إطلاق ثلاثة أسرى ضمن الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى، في ظل حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تهجير سكان قطاع غزة، مؤكدة أنه لن يكون هناك «هجرة» إلا إلى القدس.



وفي وقت سابق من اليوم، سلمت كتائب القسام، ثلاثة أسرى إسرائيليين هم «ساشا الكسندر تروبنوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن»، ضمن الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاوم الإسلامية «حماس» والاحتلال الصهيوني.

وقالت «حماس»، في بيان اليوم، إن حضور صورة القدس والأقصى والحشود الجماهيرية في عملية تسليم أسرى العدو، رسالة متجدّدة للاحتلال وداعميه أنهما خط أحمر.

وتابعت أن إطلاق سراح الدفعة السادسة من أسرى العدو، تأكيدٌ أنه لا سبيل للإفراج عنهم إلا بالمفاوضات وعبر الالتزام باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار.

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وأوضحت أن الشعب الفلسطيني والأمة والأحرار في كلّ العالم يتابعون «مشاهدَ من القوَّة والعزَّة والكبرياء بإنجاز المقاومة صفقة التبادل المشرّفة، التي جسّدت تلاحم شعبنا ومقاومتنا».

ووجهت الحركة رسالة «نقولها للعالم أجمع: لا هجرة إلا للقدس، وهذا هو ردنا على كل دعوات التهجير والتصفية التي أطلقها ترامب ومن يدعم نهجه من قوى الاستعمار والاحتلال»، قائلة «نحن الجنود يا قدس، فاشهدي أننا على العهد، ثابتون في الميدان، ماضون على درب التحرير، لا تراجع ولا تفريط».