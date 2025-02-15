اقتحامات اسرائيلية في مدن الضفة الغربية تخلف 4 شهداء

العالم - فلسطين

لليوم السادس والعشرين على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدن ومخيمات الضفة الغربية، حيث لم تتوقف عمليات الاقتحام والاعتقال والتدمير في عدد من المخيمات وسط اشتباكات مع فلسطينيين تؤدي إلى استشهاد وجرح مواطنين كل يوم.

وفي آخر المستجدات، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في نابلس وطولكرم شمالي الضفة الغربية.

وتحدثت الوزارة عن استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال في مخيم نور شمس الأربعاء، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال ما زال يحتجز جثامينهم.

وفي نابلس، استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من المدينة، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار صوب منازل المواطنين في محيط تلة عسكر شرقي نابلس.

وفي جنين، نشرت منصات محلية فلسطينية مشاهد توثق اقتحام قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب مدينة جنين، وظهر في المقاطع المتداولة احتجاز قوات الاحتلال لشاب من البلدة، كما وثقت المشاهد آثار التدمير والخراب الذي أحدثته قوات الاحتلال في ممتلكات المواطنين.

من جهتها قالت سرايا القدس كتيبة جنين، إنها فجرت عبوات ناسفة في آليات جيش الاحتلال في محور وادي السيلة الحارثية.

كما أفادت مصادر بأن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت فجر السبت مخيم الدهيشة في بيت لحم جنوبي الضفة، وذكرت أن القوة الإسرائيلية داهمت منزل أسير فلسطيني في بيت لحم. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زعترة شرقي بيت لحم، وبلدة اذنا غربي الخليل.

وارتكب المستوطنون جريمة بحق المواطنين في مسافر يطا جنوبي الخليل، أدت إلى نفوق ستة وعشرين رأس غنم لمواطنين جراء قيام المستوطنين بتسميمها.

في هذه الأثناء، عزز جيش الاحتلال قواته بمدينة طولكرم ومخيمها شمال غربي الضفة الغربية، وقال شهود عيان إن عدة جرافات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، واتجهت نحو مخيمي طولكرم ونور شمس.

وأفادت مصادر بأن طائرات إسرائيلية مسيرة ألقت قنابل على محيط مخيم طولكرم شمالي الضفة.

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