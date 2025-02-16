روبيو يصل تل أبيب.. ملف المرحلة الثانية لاتفاق غزة على طاولة المناقشات

العالم - الاميركيتان

وحطت طائرة روبيو في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، ومن المتوقع أن يتوجه إلى القدس قبل إجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين الأحد سيسلط خلالها الضوء على مقترح الرئيس دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة المدمر.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي الآتي من ألمانيا حيث شارك في مؤتمر ميونيخ للأمن، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس الأحد.

وقال نتنياهو السبت إنه يقدر “الدعم المطلق” من دونالد ترامب لقرارات الكيان بشأن قطاع غزة.

وكتب ترامب على صفحته على موقعه للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال السبت “سيتعين على "إسرائيل" الآن أن تقرر ما ستفعله بشأن الموعد النهائي المحدد للإفراج عن جميع الرهائن عند الساعة 12 ظهرا اليوم. ستدعم الولايات المتحدة القرار الذي ستتخذه”.

وصل ماركو روبيو إلى كيان الاحتلال في اليوم الذي أطلقت فيه حماس سراح ثلاثة محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة في مقابل إفراج الاحتلال على أكثر من 369 أسيرا فلسطينيا، وهي عملية التبادل السادسة منذ بدء الهدنة التي كادت تنهار هذا الأسبوع.

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ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير بعد 15 شهرا على بدء الحرب على غزة.

ومن المتوقع أن يناقش وزير الخارجية الأمريكي خلال محادثاته المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار التي من المفترض أن يتم خلالها الإفراج عن بقية الأسرى الأحياء وإنهاء الحرب.

وبحسب مصدر قريب من المفاوضات، فإن الوسطاء يأملون أن تبدأ “الأسبوع المقبل في الدوحة” المحادثات حول المرحلة الثانية. أما المرحلة الثالثة والنهائية من الاتفاق فهي مخصصة لإعادة إعمار غزة.

وقال روبيو الخميس إن واشنطن منفتحة على المقترحات المقدمة من الدول العربية بشأن غزة، لكنه أضاف أنه “في الوقت الحالي، الخطة الوحيدة – وهم (العرب) لا يحبّونها – هي خطة ترامب. لذلك، إذا كانت لديهم خطة أفضل، فهذا هو الوقت المناسب لتقديمها”.

واقترح الرئيس الأمريكي أن تسيطر بلاده على القطاع الفلسطيني وتنقل سكانه قسرا إلى الأردن ومصر اللتين تعارضان ذلك.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن “الدول الشريكة يجب أن تلتزم تقديم خطة لإعمار غزة بعد النزاع”، مؤكدا أنه من الضروري حاليا “التفكير بحلول مبتكرة”.