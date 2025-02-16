معروف يطالب بإلزام الاحتلال تنفيذ التزامات اتفاق وقف إطلاق النار

العالم - فلسطين

وعدّ معروف في تصريح صحفي الأحد، ذلك بمنزلة إعلان صريح بإفشاله الاتفاق الذي أكدت المقاومة أنها ستلتزم بتعهداتها فيه ما التزم الاحتلال.

وأشار إلى أن هذا الرفض يظهر للعالم أجمع من هو الطرف المعطل للاتفاق، وهو ما يستلزم من الوسطاء الضامنين التدخل والضغط على الاحتلال للإيفاء بما وقع عليه.

وأكد أن الأوضاع الحياتية الكارثية التي يعيشها شعبنا في غزة جراء حرب الإبادة والمعاناة الإنسانية التي يكابدونها، لا تحتمل المماطلة والتلكؤ أو التنصل من إدخال كافة مستلزمات الإيواء والاحتياجات الأخرى.

شاهد ايضا.. نتنياهو وترامب يسعيان لخرق اتفاق غزة وسط ضغوط داخلية وخارجية بإستمراره

وطالب الوسطاء والمجتمع الدولي بالوقوف عند مسئولياتهم والاستجابة الفورية للأولويات التي يحتاجها قطاع غزة، ووضع حد لهذه المعاناة المستمرة، عبر الضغط على الاحتلال وإلزامه بالكف عن تنصله من تعهداته والتلذذ بمعاناة ٢.٤ مليون إنسان داخل قطاع غزة.

ووفق كان العبرية؛ فإنه في ختام جلسة التشاور أمس، لم يوافق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على إدخال الكرافانات والمعدات الثقيلة إلى قطاع غزة، رغم أن الاتفاق بين الكيان الإسرائيلي وحماس ينص على السماح بإدخال الإمدادات والمعدات اللازمة لإقامة أماكن إيواء، بما لا يقل عن 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة (كرافانات).

يشار إلى أن كتائب القسام أطلقت أمس السبت ثلاثة أسرى إسرائيليين بعد مباحثات مع الوسطاء أكدوا خلالها التزام الاحتلال بتنفيذ استحقاقات البروتوكول الإنساني الملحق باتفاق إطلاق النار.