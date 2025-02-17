شاهد.. معاريف تكشف عن خسائر الإحتلال بعد 500 يوم من الحرب!

العالم – خاص بالعالم

وكشفت صحيفة 'معاريف' الإسرائيلية نقلا عن شعبة إعادة التأهيل التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلي أن 8600 من الجرحى يعانون من إصابات جسدية فيما يعاني 7500 آخرون من إصابات نفسية شديدة بما في ذلك اضطراب ما بعد الصدمة والقلق والاكتئاب واضطرابات التكيف.



واعتبرت الصحيفة أن البيانات الأخيرة تقدم صورة قاتمة عن حجم الخسائر والثمن الباهظ الذي دفعه الجيش الإسرائيلي وجنود الاحتياط وقوات الأمن.

ويظهر توزيع البيانات حسب نوع القوات المصابة أن 66% من الجرحى كانوا من جنود الاحتياط، و17% من الجنود في الخدمة النظامية و10% من أفراد قوات الشرطة.



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وازاء تضاعف عدد المصابين والجرحى لأكثر من ثلاثة أضغاف في الأشهر الماضية أنشأ الاحتلال عشرات المزارع واللجان في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة لإعادة تأهيل مصابي الجيش ووفقاً لموقع «واينت» فإن كلفة علاج كل مصاب تُقدّر بـ150 ألف شيكل أي نحو 40 ألف دولار سنويا



وفيما حذرت تقارير من أن الكيان يواجه أزمة نفسية كبيرة حيث يقدر أن ما لا يقل عن ثلاثة ملايين إسرائيلي قد يصابون بأعراض الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة نتيجة الحرب يقدر قسم إعادة التأهيل أن يكون هناك حوالى مئة ألف شخص ذوي إعاقة في الجيش 'الإسرائيلي بحلول عام 2030 معتبر أن50 بالمئة منهم يعانون من مشاكل نفسية.

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