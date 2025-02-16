بالفيديو.. منظمات حقوقية فرنسية تهدد بنك ’BNP’.. والسبب ؟؟

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لكونه اكبر ممول على الاطلاق للشركات التي باعت اسلحة لجيش الكيان الصهيوني .. رسالة شديدة اللهجة من منظمات حقوقية فرنسية واروبية على طاولة مدير عام بنك بي ان بي باريبا bnp paribas الذي يمول حربا تنطوي على مخاطر إبادة جماعية وفقا لمحكمة العدل الدولية.. ظلت الرسالة دون جواب لكن المنظمات الحقوقية قررت خروج كبار قادتها امام المقر الرئيسي هنا في ساحة لاديفونص في العاصمة باريس للضغط على البنك الشريك في الجريمة بحسب تعبيرهم.

وقال درو فارشافسكي: عضو المكتب التنفيذي للنقابة الفرنسية للعمال، "نحن هنا للاحتجاج ضد تواطؤ بنك “بي إن بي باريبا” bnp paribas، وهو بنك فرنسي ويُعَدُّ الأكثر تواطؤًا من بين البنوك الأوروبية في الإبادة الجماعية ودعم كيان الاحتلال الإسرائيلي".

نعلم أن الأمر لم ينتهِ بعد، ولهذا من المهم ان تحضر لاحتجاج شعبي ضد المتواطئين الذين بسرقون الأرض فإلو الان يستمر التسليح، وتستمر عمليات الاستيطان والاستيلاء على الاراضي في الضفة ايضا"

رسموا خارطة فلسطين امام المقر معلنين في وقفتهم الرمزية انه اخر تحذير للبنك قبل البدء في حشد الشارع وحثه على مقاطعة بنك بي ان بي باريبا bnp paribas البنك الذي ضمن تمويل ملياري دولار من السندات السيادية الصهيونية وهو ما يمثل ربع إجمالي المبلغ الذي أصدره الكيان.

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بدورها قالت سارة غويري: محامية وحقوقية فرنسية، "نحن هنا من اجل ان يتوقف بنك “بي إن بي” عن الاستثمار في اسرائيل وايقاف تسليح الجيش الصهيوني، لقد قدم البنك ضمانات من اجل دعم الكيان وفي الواقع، يلعب البنك دورًا في الإبادة الجماعية، والدور الأساسي يتمثل في التمويل. بنك “بي إن بي” لم يرُد على رسالتنا الى الان ولهذا سنطلب من الناس مقاطعته حتى يتوقف غصبا عنه على الاستثمار ودعم الحرب"

اوصد البنك ابوابه في وجه النشطاء ولم يتمكن الصحفيون من اخذ رد من ادارته حول الرسالة الموجهة اليه وهو ما دفع بالمنظمات للتحضير لتحرك شعبي على مستوى قواعدها ورفع دعوى قضائية ضد ما اسموه شريك الكيان في الجرائم.