تعرف على 'محمد شاهين' القيادي القسامي الذي اغتاله الاحتلال في صيدا +صور

العالم - فلسطين

محمد إبراهيم شاهين ولقبه "أبو عماد وأبو البراء" مسؤول عسكري في فرع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان، وعرف عنه قربه من القيادي الشهيد صالح العاروري النائب السابق لرئيس المكتب السياسي للحركة في لبنان، والذي اغتاله الاحتلال في الضاحية الجنوبية لبيروت في 2 يناير/ كانون الثاني 2024.

وربطت وسائل إعلام عبرية اغتيال شاهين بالأوضاع في الضفة الغربية، حيث يتّهمه الاحتلال الإسرائيلي بالمسؤولية عن توجيه العمليات وتجهيز البنية التحتية للمقاومة في شمال الضفة الغربية.

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن شاهين كان يدير عملية التنسيق والاتصال مع حزب الله اللبناني، وإنه "كان جزءا من التخطيط للعمليات في الضفة الغربية مع العاروري وزكي شاهين".

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه كان يرأس "قسم عمليات حماس في لبنان"، الذي يخطط للهجمات على أهداف إسرائيلية في الخارج.

كما ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ شاهين يعتبر عنصرًا مهمًا ذو خبرة في حماس، مضيفًا أنّه تورّط خلال الحرب على قطاع غزة في تنفيذ عمليات متعددة، ومنها عمليات إطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي المحتلة، على حد قوله.

وولد محمد شاهين في مخيم البقعة في الأردن لعائلة فلسطينية من قطاع غزة، وهو يحمل الجنسية الأردنية.

وأوردت شبكة القدس الإخبارية أن أخاه حمزة اغتيل قبله بسنوات في انفجار استهدف مخيم البرج الشمالي جنوبي لبنان.

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واغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، القيادي في كتائب القسام في لبنان، محمد شاهين، وذلك باستهداف طائرات الاحتلال مركبة كان يستقلها في مدينة صيدا جنوب لبنان. وذلك عشية انتهاء المهلة المحددة لانسحاب جيش الكيان الإسرائيلي من الجنوب يوم 18 من الشهر نفسه.

وأفاد شهود عيان بأن فرق الدفاع المدني انتشلت جثة تعود لسائق السيارة، وعملت على إطفاء النيران التي اشتعلت جراء الغارة من مسيرة إسرائيلية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "مسيرة للعدو الاسرائيلي استهدفت سيارة على الأوتوستراد البحري عند ملعب صيدا البلدي".

هذا ونعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجناحُها العسكري كتائب القسام القائد القسامي محمد إبراهيم شاهين إثر استشهاده اليوم الاثنين في عملية اغتيال نفذها الكيان الإسرائيلي بطائرة مسيرة في مدينة صيدا بالجنوب اللبناني.

وقالت كتائب القسام في بيان إنها وهي “تزف شهيدها البطل أبو البراء، لتستذكر دوره الرائد وبصماته الخاصة في مسيرة الجهاد والمقاومة ومقارعة العدو الصهيوني انطلاقا من انتفاضة الأقصى ووصولا إلى معركة طوفان الأقصى”.

وكان يبشّر القيادي الشهيد في كتائب القسام محمد شاهين إخوانه المجاهدين بالنصر القريب وتسلم مفاتيح القدس، قبل أن تعاجله يد الغدر الصهيونية، فينال إحدى الحسنيين التي تمنّاهما وهي الشهادة في سبيل الله. حيث كان يؤكد “مفاتيح القدس سيستلمها واحد منكم”..



وبهذه الكلمات يؤكد الشهيد القاسميّ شاهين في حديث متداول له على أنّ النصر وتسلم مفاتيح القدس حقيقة قادمة سوف تتحقق، “وما ذلك على الله بعزيز”، كلماتٌ تختصر الطريق الذي خطته المقاومة لنفسها في طريقها نحو تحرير المسجد الأقصى من دنس الاحتلال.

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