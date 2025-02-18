لندن.. احتجاجات ضد انحياز "بي بي سي" للكيان الصهيوني

العالم _ أوروبا

يأتي هذا الاحتجاج تعبيرًا عن استنكارهم لانحياز "بي بي سي" للكيان الصهيوني في تغطيتها للأحداث الجارية في قطاع غزة.

تجمع أعضاء مجموعة "العمل الفلسطيني" (بالستاين أكشن) يوم الاثنين، متهمين الهيئة الإعلامية بالتستر على جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. وأشار النشطاء إلى أن الطلاء الأحمر الذي تم استخدامه يمثل دماء الضحايا الذين سقطوا في فلسطين.

في بيان صادر عن المجموعة، تم التأكيد على أن "بي بي سي" تضلل الأحداث في غزة وتنقلها بشكل مغاير للحقيقة، مما يخفف من وطأة الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل". واعتبر المتحدث باسم المجموعة أن "تغطية بي بي سي المنحازة ليست مجرد خطأ صحفي، بل تؤثر على حياة الناس"، مشددًا على أن الهيئة الإعلامية التي تبرئ إسرائيل من جرائمها تعتبر شريكة في الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة.

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يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها نشطاء "العمل الفلسطيني" مقر "بي بي سي"، حيث قاموا باحتجاج مماثل في أكتوبر 2023، بعد أيام من بدء التصعيد العسكري الإسرائيلي على غزة.

من جانبها، أصدرت شرطة لندن بيانًا أفادت فيه بتلقيها بلاغًا عن "إتلاف ممتلكات" في مبنى "بي بي سي"، مشيرة إلى تعرض الواجهة الخارجية لرش بطلاء أحمر وتحطم بعض النوافذ.

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وبدعم أمريكي ارتكب كيان الاحتلال الصهيوني بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.