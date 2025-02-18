صفقة غزة: الكيان المحتل يترقب استلام جثث واسرى أحياء بمراحل جديدة

العالم – فلسطين

وبحسب"سما الإخبارية"، ووفقا للجدول الزمني الذي تم التوصل إليه، سيتم نقل أربعة جثث أسرى اسرائيليين إلى الكيان المحتل يوم الخميس المقبل .

وسيتم إطلاق سراح ثلاثة أو ستة اسرى أحياء يوم السبت، ثم إطلاق سراح أربعة قتلى آخرين يوم الخميس المقبل.

لكن التوقعات تشير الى اطلاق حركة حماس ثلاثة اسرى أحياء السبت القادم وثلاثة آخرين السبت الذي يليه.

وتطالب الكيان المحتل بالإفراج عن ستة من قائمة المرحلة (أ) من الأسر، مقابل إدخال مئات الكرافانات إلى القطاع.



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وتضم قائمة الاسرى الاسرائيليين الـ14 المشمولين في المرحلة (أ) والذين لم يتم الإفراج عنهم حتى الآن، إضافة إلى أبراهام منغستو وهشام السيد ، أربعة آخرين تم تعريفهم على أنهم مرضى وجرحى.

وانتهت في ساعات متأخرة من الليل جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، حيث تم التباحث باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكن دون اتخاذ قرار بشأن المرحلة الثانية من صفقة التبادل.

غير أن المبعوث الأمريكي ويتكوف قال لشبكة فوكس نيوز، إن المحادثات "ستستمر" هذا الأسبوع، وإن المناقشات ستُعقد في "مكان سيتم تحديده لاحقًا" بشأن كيفية اختتام المرحلة الثانية بنجاح .

بينما لا يوجد في الوقت الحالي يقين داخل "اسرائيل" من أنها ستبدأ.

وتتضمن المرحلة الثانية إنهاء الحرب والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من غزة ـ في مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الآخرين الأحياء.