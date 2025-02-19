إسلامي: استخراج وتنقية الهيليوم خطوة استراتيجية للبلاد

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وقال إسلامي اليوم الأربعاء في حفل تدشين وتشغيل المشروع التجريبي لاستخراج وتنقية الهليوم من الغاز الطبيعي: "إنه يوم سعيد للغاية وأشكر الله تعالى أنه بفضل الجهود القيمة لزملائنا وفريق الدعم الذي يلعب دوراً في سلسلة أنشطة المنظمة، شهدنا اليوم افتتاح وتشغيل المشروع التجريبي لاستخراج وتنقية الهليوم من الغاز الطبيعي لأول مرة".

وأضاف: من خلال الاستفادة من هذا المشروع ومن ثم إنشاء أول مصنع لإنتاج هذا المنتج، ستنضم الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى صفوف المنتجين في مجال تنقية الهليوم من الغاز الطبيعي.

وتابع: "يجب أن نعتبر تشغيل المشروع التجريبي لاستخلاص وتنقية الهليوم خطوة أولية في هذا المجال، ووفقا لخارطة الطريق المعدة وبالتنسيق مع وزارة النفط سنمضي في إنشاء مصنع بطاقة محددة".

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وأكد إسلامي: تم الحصول على هذه المعرفة التقنية بالتعاون مع إحدى جامعات البلاد، وتم تصنيع جميع العناصر والمعدات المطلوبة في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وتم توفيرها من قبل شبكة الهندسة المحلية في البلاد.وأشار إلى أن هذه المبادرة تم تنفيذها بالكامل من قبل الشباب الإيراني، وهذه الخطة تتضمن المعرفة التقنية والهندسية وكذلك المعدات المحلية وقال: لقد دخلت البلاد هذه الصناعة بالاعتماد على القدرة المحلية، والقدرة التي سنخلقها ستكون قادرة على تلبية احتياجات البلاد السنوية وانتفاء الحاجة إلى الاستيراد.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "بخطوات إضافية، يمكننا تصدير هذا المنتج وإجراء استثمارات أكبر. وبهذه الطريقة، تستطيع الدولة أن تحظى بحصة من الدخل وسوق الاستهلاك المحلي والتصدير بما يتوافق مع الاقتصاد القائم على المعرفة".وأضاف: "هذا المنتج يستخدم في مختلف الصناعات. ونحن نعتبر استخراج وتنقية الهيليوم خطوة استراتيجية للبلاد لأنه يلبي الاحتياجات المحلية ويمكن أن يزيد من حضور إيران وحصتها في الأسواق العالمية".