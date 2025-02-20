الحكومة الأميركية تعلن عن تدقيق الأموال المرسلة إلى أوكرانيا

العالم _ أميركا

جاء ذلك بعد أن كتب رجل الأعمال تشارلي كيرك عبر منصة "إكس" أنه يجب إعادة النظر في المساعدات المالية المقدمة لأوكرانيا من قبل الولايات المتحدة، ليقوم ماسك بالرد قائلاً: "أوك".

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقه بشأن عدم وجود تقرير شفاف يوضح كيفية إنفاق "مئات المليارات" من الدولارات التي قدمتها واشنطن لدعم أوكرانيا.

حيث قال ترامب: "لم أر أبداً أي جرد مالي مفصل حول هذا الأمر... نحن نقدم مئات المليارات من الدولارات، ولا أرى أي تدقيق مالي شفاف... أين ذهبت كل هذه الأموال؟ إلى أين تذهب؟".

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تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الدعوات للمزيد من الشفافية والمساءلة بشأن المساعدات المالية المقدمة لأوكرانيا في ظل الصراع المستمر.