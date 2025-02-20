ابن سلمان يوجه دعوة لاجتماع ’غير رسمي’ في الرياض

العالم - السعودية



وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر وصفته بـ"المسؤول"، فإن الدعوة السعودية وجهت إلى قادة دول مجلس دول التعاون، بالإضافة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني.



وفي وقت سابق الخميس، كشف التلفزيون المصري الرسمي عن عزم السيسي التوجه إلى السعودية وسط توقعات بمناقشة تطورات ملف قطاع غزة خلال الزيارة المزمعة.

وأشارت وكالة "واس"، إلى أن اللقاء الذي دعا إليه ولي العهد السعودي يأتي في سياق "اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة بين قادة مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة والتي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس والأردن ومصر".



وأضافت أنه "وفيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات بشأنه، فسيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة القادمة التي ستنعقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة".



والثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية المصرية إرجاء موعد انعقاد القمة العربية الطارئة بشأن قطاع غزة التي كانت مقررة الأسبوع المقبل، إلى الرابع من آذار/ مارس المقبل، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى "استكمال التحضير الموضوعي".

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وتعتزم الدول العربية مناقشة خطة ما بعد الحرب لإعادة إعمار غزة، في مسعى على ما يبدو لطرح بديل لخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان القطاع وبسط السيطرة الأمريكية عليه، وفقا لـ"رويترز".



ومنذ نهاية الشهر الماضي، يروج ترامب بشكل مستمر لمخطط تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وأثار موجة من الرفض على الصعيدين الدولي والإقليمي.



والأحد الماضي، أوضح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في لقاء مع وفد من مجلس النواب الأمريكي، أن تصور إعمار قطاع غزة الذي تعده القاهرة يتم بتنسيق فلسطيني عربي وبدعم دولي، ويضمن الإعمار دون خروج الفلسطينيين من أراضيهم.