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وأضاف ماكرون على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، ردا على أسئلة الفرنسيين: "ربما ينبغي أن يكون هدفنا هو إنشاء جيش مشترك، لكن أنظمتنا السياسية اليوم مختلفة تماما. هل سيكون هناك إجماع اليوم؟ لا أعتقد ذلك".

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه "تحدث كثيرًا مع الشركاء البريطانيين وغيرهم حول إرسال الجيش إلى أوكرانيا لضمان الأمن بعد إبرام اتفاق سلام محتمل".

ووفقا له، لا يطرح هذا السؤال في الوقت الحالي، ولكن لا يمكن استبعاد مثل هذا الاحتمال.

وكان المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية قد ذكر، في وقت سابق، أن الغرب سينشر ما يسمى بوحدة حفظ السلام المكونة من نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا، وهذا سيصبح احتلالًا فعليًا لأوكرانيا.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن تحقيقه إلا بموافقة أطراف صراع معين. ووفقا له، من السابق لأوانه الحديث عن قوات حفظ السلام في أوكرانيا.