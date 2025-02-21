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إيلون ماسك: على زيلينسكي إجراء انتخابات لإثبات أنه ليس دكتاتورا!

إيلون ماسك: على زيلينسكي إجراء انتخابات لإثبات أنه ليس دكتاتورا!
الجمعة ٢١ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إن فولوديمير زيلينسكي يجب أن يجري انتخابات لإثبات أنه يمثل إرادة الشعب الأوكراني، وإلا فإنه يعتبر دكتاتورًا.

العالم - الأميرکيتان

وكتب ماسك على منصة "إكس": "إما أن يجري زيلينسكي انتخابات لإثبات أنه يمثل إرادة الشعب، أو أنه دكتاتور".

من جانبه، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء رفض زيلينسكي إجراء الانتخابات، ووصفه بـ"الدكتاتور"، كما اتهمه بالسعي للحفاظ على "مصدر التمويل الضخم" وسط الصراع المستمر مع روسيا.

وأضاف ترامب أن زيلينسكي أقنع الولايات المتحدة "بإنفاق 350 مليار دولار للدخول في حرب لا يمكن الانتصار فيها".

وانتهت ولاية زيلينسكي الرئاسية في 20 مايو/آيار 2024، لكن الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا أُلغيت بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.

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