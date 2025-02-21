تشييع مهيب للسيد حسن نصرالله

العالم - نقطة تواصل

هو يوم تاريخي في لبنان ستخرج الجموع الهادرة من كل مكان رجالا نساءا صغارا وكبارا، يملؤون الشوارع يرفعون الاعلام والرايات ويهتفون بسم من ان كان لهم الاب والقائد والمقاوم الصلب.

تشييع السيد حسن نصرالله ليس مجرد جنازة بل هو مشهد مهيب استثنائي يقتصر مسيرة رجلا حمل القضية حتى اخر نفس وبقي صوته يهز هذا العالم حتى وهو يحمل على الاكتاف.

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لبنان سيودع من حمى ارضه وصان كرامته وفلسطين تبكي من كان لها السند، واحرار العالم ينعون رمزا تجاوزت مقاومته الحدود.

في هذا المشهد العظيم يلتقي الحزن بالفخر والدموع بالعهد والراية التي رفعها السيد حسن نصرالله لن تسقط وان مسيرته ستكملها الاجيال مهما كان الثمن.

واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة ضخمة من التفاعل مع هذا الحدث التاريخي لتشييع السيد حسن نصرالله حيث تحولت المنصات لساحة ولاء ووفاء لهذا القائد الذي شكل رمزا للصمود والمقاومة.

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