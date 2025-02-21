القوات الروسية تعلن تحرير نوفوسيلكا ونوفوشيريتوفاتوي في دونيتسك

العالم - اوروبا

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية واصلت تقدمها النشط في أعماق دفاعات العدو، وتمكنت من خلال عمليات حاسمة من تحرير بلدتي نوفوسيولكا ونوفوشيريتوفاتوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتم استهداف تشكيلات أربعة ألوية هجومية ميكانيكية محمولة جواً من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء لمشاة البحرية ولواءين للدفاع الإقليمي.

وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 1100 جندي، و6 دبابات، بما في ذلك دبابتان من طراز "ليوبارد" من إنتاج ألمانيا، و13 مركبة قتالية مدرعة، و23 سيارة، و29 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك 3 من إنتاج دول حلف شمال الأطلسي. وتم تدمير مستودعين للذخيرة.

وأضاف البيان أنه وعلى مدار أسبوع، نفذت القوات المسلحة الروسية 11 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى على قواعد جوية وبرية وبحرية، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمرافق البنية التحتية للغاز والطاقة والموانئ، بالإضافة إلى محطات الكهرباء الفرعية التي تضمن تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، تضررت مستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومخازن التجميع، ومواقع تخزين الطائرات دون طيار الهجومية، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

وعلى مدار الأسبوع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، خلال العمليات الهجومية، تم تحرير بلدة سفيردليكوفو في مقاطعة كورسك.

وذكر البيان أنه في اتجاه خاركوف، استهدفت القوات الروسية وحدات من ألوية المشاة الآلية، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء للحرس الوطني.

اقرأ ايضا.. الأمين العام للناتو يكشف مصير عضوية أوكرانيا في الحلف

وعلى مدار أسبوع، بلغت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية أكثر من 2255 عسكريا، و11 دبابة، و137 مركبة مدرعة قتالية. وتم تدمير 166 آلية، و36 قطعة مدفعية ميدانية، و3 مركبات قتالية لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، و3 محطات للحرب الإلكترونية، و5 مستودعات للذخيرة.

وأضاف البيان أنه على مدار الأسبوع، حررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلدتي فيغولوفكا في مقاطعة خاركوف، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسنّت من مواقعها التكتيكية. واستهدفت تشكيلات أربعة ألوية ميكانيكية من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي.

وعلى مدار أسبوع، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 1365 عسكريًا، و12 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلتا جند مدرعتان من طراز "إم 113" أمريكيتا الصنع، و18 مركبة، و19 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك 5 قطع غربية الصنع. وتم تدمير 4 محطات للحرب الإلكترونية، و7 مستودعات ذخيرة ميدانية.

وذكر بيان الوزارة أنه خلال الأسبوع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية تقدمها في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، وتمكنت من خلال عمليات نشطة من تحرير بلدتي بيريزوفكا وناديجدينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 2740 عسكريًا، و12 دبابة، بما في ذلك دبابة "ليوبارد" مصنوعة في ألمانيا، و28 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك ست ناقلات جند مدرعة من طراز "إم 113" مصنوعة في الولايات المتحدة. وتم تدمير 42 آلية، و40 قطعة مدفعية ميدانية بينها 3 غربية الصنع.

وتقول روسيا انها تهدف من تلك العملية، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.