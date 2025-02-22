العالم – خاص بالعالم

وفي حوار سابق أجرته قناة العالم، ببرنامج"لقاء خاص"، أشار الشهيد السيد نصر الله إلى أن هذا اعتداء واضح من قبل الإسرائيليين، هذا يأتي في السياق العام القائم منذ مدة، اليوم رئيس الحكومة الحالي هو يريد حتى أن يزايد على نتنياهو أيضا، فكل كلام عن مفاوضات جديدة إسرائيلية فلسطينية، مفاوضات سياسية ليس لديه من محل، كل الكلام حتى عن حل الدولتين ليس له محل، فبينيت يقول أنا إذا كنتم تريدون إجراء مفاوضات أو أن أحدا إن أراد أن يفرض علينا مفاوضات عن حل الدولتين أنا سوف أسقط الحكومة، فهو يقول ليس وارداً أن أكون أنا رئيس الحكومة وتكون هناك خطوة واحدة في هذا الاتجاه، طبعا هذا ليس جزءاً من أولويات الأميركي، فالأميركي مشغول في أوكرانيا والصين وأماكن أخرى.. في فيينا.. فليست فلسطين موجودة على اللائحة، وإذا كانت موجودة فهي في آخرها".



الملف الفلسطيني وما تريده حكومة الكيان الإسرائيلي من السلطة الفلسطينية!

وأضاف الشهيد نصرالله: "قصة الملف الفلسطيني والمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، نعم كل ما تريده حكومة العدو من السلطة الفلسطينية انه تعطيها امولا مقابل التنسيق الامني، وليس هناك اكثر من ذلك، الملف السياسي السلطة ومسؤوليها وقياداتها كلهم يعلنون بشكل واضح، انه ليس هناك افق ، مسدود بالكامل. عندما يكون الافق مسدودا بالكامل، هذا سوف يعزز ولا يؤسس، بالعكس هذا الخيار موجود، يريد ان يعزز خيار المقاومة وباتجاه الضغط على الاسرائيليين ومواجهة الاسرائيليين، خصوصا انه يستمر بمصادرة الاراضي والمستعمرات وتهويد القدس والاف المباني السكنية في القدس وفي البلدات المحيطة بالقدس، ومستمر بالظلم واعتقال المزيد من الفلسطينيين، وملف الاسرى (العامل الضاغط على الشعب الفلسطيني) مستمر بهدم البيوت، وفي كل الاحوال هذه المعطيات الميدانية تجعل امام الشعب الفلسطيني ايا كانت خياراته وخلفياته الفكرية السياسية ليس له خيار سوى موضوع المقاومة والمواجهة”.

وقال إن المواجهة الفلسطينية اصبحت تاخذ اشكالا متعددة، خصوصا، من معركة سيف القدس الى اليوم واضح في الضفة الغربية، هناك حراك متقدم اكثر من السنوات الماضية وهذا ما يقلق العدو الاسرائيلي، ولذلك هو يزداد قسوة، لكنه في كل الاحوال هو قاسي جدًا في التعاطي مع اهل الضفة.





ماذا يريد الاسرائيلي من عملية التطبيع؟!



العالم: الى جانب فلسطين هناك تطبيع سماحة السيد، هرتزوغ وبيني غانتس، يزوران الامارات والبحرين وهناك مسار تطبيع، ترى بان هذا الاندفاع في مسار التطبيع الى ماذا يخدم وماهي النتائج التي يتوخاها المطبعون في هذا الموضوع؟

الشهيد نصرالله: ماذا يريد الاسرائيلي من عملية التطبيع، يريد فلسطين ان تكون له ودولته، هذا مايفكر به القادة الاسرائيليون، يريدون ان يقنعوا به المجتمع الدولي لانه في المجتمع الدولي في مكان ما هناك موضوع حل الدولتين بمعزل عن حدود الدولة الفلسطينية وحقيقة الدولة الفسطينية، دولة لها مساحتها متصلة جغرافيا لها سيادة لها سماء وميناء ومطار ولها جيش هذا بحث ثاني، لكن مبدأ الدولتين، الاسرائيلي اذا استطاع ان يعبر عن مبدأ الدولتين ويقول خلص الحل هو في "اسرائيل" على كامل فلسطين التاريخية، غزة مسامحين فيها يا اهل غزة اعملوا فيها دولتكم هناك، والضفة الغربية ليس هناك وحدة جغرافية بالضفة الغربية في سلطة حكم اداري ذاتي، يعني بلدية موسعة وليس اكثر من ذلك، وغير متصلة جغرافيا والسلام هذا الحل في ذهن الاسرائيليين، طيب الشتات يتوطنوا في الخارج يعطونهم جنسيات، غير ان بحث التوطين بالبلدان المتواجدين فيها، نرى ان هناك كثيرا من دول العالم تقدم ترغيبا للفلسطينيين حتى يهاجروا اليها ويعطونهم جنسيات وبيوتا وفرص عمل والى ماشبه ذلك، حتى بالتدريج اولادهم واحفادهم خلص يصبحوا من اهل البلد، وينسوا فلسطين. وهذا الموضوع حتى الان لم يحصل لان احد اسبابه الرئيسية، هو تمسك الشعب الفلسطيني الموجود في الشتات والموجود في الداخل الفلسطيني، وليس فقط في داخل الضفة والقطاع، حتى الداخل في 48 الذي كان البعض يراهن بان هؤلاء طبعوا واتت اجيال بالنسبة لهم فلسطين انتهى، تجربة سيف القدس اثبتت العكس تماما.





وأضاف الشهيد نصرالله: الاسرائيلي مشروعه ان الامور تسير بهذا الاتجاه وبالتالي انا عندما اذهب للتطبيع مع الدول العربية واشكل علاقات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية ، الشعب الفلسطيني ليس معه احد وليس قادرا على فعل شيء وانا لم افتح له ابواب ، يجب ان يرضى مثلما قال لهم ترامب في صفقة القرن ، يجب ان يرضوا بالفتات الذي يقدمه لهم الاسرائيلي ، ولا يوجد فلسطيني يمكن ان يرضى بالفتات الذي يقدمه الاسرائيلي له. الاسرائيليون يلعبون لعبة الوقت، لعبة اليأس والاحباط لذلك هنا هم يريدون ان يستفيدوا من التطبيع، طبعا اذا يراهنون بان التطبيع يستطيع ان يشكل حلفا يستطيع ان يواجه محور المقاومة، فانه غلطان كما قلت في بداية المقابلة، بالعكس هذه الدول تشكل عبئا عسكريا على " اسرائيل" واميركا، هي لاتشكل عونا لانها هي تريد من يحميها ويدافع عنها ويساعدها، لذلك انا برأي التهديد الحقيقي من خلال التطبيع هذا ان يوصل الشعب الفلسطيني الى اليأس والاحباط وبالتالي اما التخلي او القبول بالفتات وهنا يستخدم التطبيع، لذلك هم يخاطبون الشعب الفلسطيني.

انا ارى حتى في المظاهرات التي تحصل احيانا بالقدس او الخليل ياتي بعض المستوطنين ويبداون يخطبون بمكبرات الصوت ويقولون للمعتصمين العرب باعوكم ، نحن الان بدبي وبالمنامة وسوف نذهب الى الرياض وهذا كله في سياق هذه المعركة، الهدف الرئيسي من التطبيع هو ان يصل الشعب الفلسطيني الى اليأس الى الاحباط الى الاكتآب الى الاحساس الكامل بالهزيمة الى التخلي.



إرادة الشعب الفلسطيني وإصراره وتضحياته

وقال الشهيد نصر الله: بالمقابل الشعب الفلسطيني مصر ومصمم ويتحمل التضحيات وهو شعب جبار، وبالمقابل الشعوب العربية حتى الان مازالت في نقاش، وترى على مواقع التواصل هناك تغريدات مؤيدة للتطبيع، هذا يحتاج الى تدقيق لان هناك جيوش الكترونية، ونرى افلام وثائقية عن قاعات واسعة في السعودية وفي الامارات لالاف الطلاب الجامعيين امامهم الحاسوب، يعطونهم تعليمات بانه مئة الالف مئتا الف مليوني الف ايدوا وهي توجيه من السلطة، حتى الان ليست هناك مؤشرات للتطبيع الشعبي مثلا في البحرين هناك تظاهرات شعبية ولو السلطة تسمح للشعب البحريني كله حتى الذي ليس ضد السلطة بالمعنى السياسي الداخلي، لو يتاح له ان يعبر عن رأيه لرأيت فيه مظاهرات بالشوارع بالبحرين، في الامارات ان فلانة تريد ان تدرس بالجامعة الاسرائيلية وفلان وفلان هذه حالات محدودة حتى في الامارات ليس هناك احد قدم دليلا على ان الشعب الاماراتي منسجم مع التطبيع او مؤيد له، لكن حتى لو افترضنا ان بالامارات انسجموا لكن في البحرين لا ينسجمون حتى داخل المجتمع السعودي بمعزل عن الاختلاف السياسي معاهم، هؤلاء الذين يريديون ان يرجعوا لهم خيبر، طيب هذه مصر والاردن وشمال افريقيا والعالم الاسلامي اندونيسيا وماليزيا وافغانستان وايران والعراق باكستان والهند ماذا يعني ان العالم الاسلامي هو الامارات والبحرين؟ ، كلا كل واحد له حجمه.

وايضا في المقابل يجب ان نقف امام ظاهرة مهمة جدا التي عبر عنها الرياضيون والفنانيون والاقتصاديون ورفضوا لذلك رأينا شبابا وبنات كبار السن وصغار السن عرب ومسلمين على مستوى العالم الاسلامي كله، ان الشاب اغلى امنيته ان يحصل على الميدالية الذهبية في المسابقة العالمية الفلانية وعندما يصل الى الطريق ويجب ان يتنافس مع الاسرائيلي ينسحب من اجل فلسطين، هذا الحقيقي، اما ماتراه على مواقع التواصل هذا خداع، الحقيقي هو هذا قبل ايام عمل لهم تكريم وتقدير بلبنان، ونحن دائما نوجه لهم ولامثالهم كل تحيات الاجلال والاكرام وهذا موقف شريف ومقاوم.







الموقف الجزائري من الكيان الإسرائيلي والقضية الفلسطينية

العالم: ايضا هناك موقف لافت للجزائر فيما يتعلق برفض الكيان الاسرائيلي كمراقب في الاتحاد الافريقي هذا الموقف ايضا كان له صدى على مستوى المعادي للتطبيع وضد التطبيع؟

الشهيد نصرالله: طبعا هذا موقف مشكور جدا وهذا هو المتوقع من دولة الجزائر التي تحاول ان ترجع بان تحضر بشكل جيد بالقضية الفلسطينية، عنوان القمة الذي اختارته وبالتالي هي تحرج باقي الدول العربية بإعطاء عنوان القمة لفلسطين، الجهد الذي تبذله لجمع الفصائل الفلسطينية والوفود التي ذهبت للجزائر وعقدت لقاءات حول هذا الامر ، نحن نشهد عودة ما لدولة مهمة ومؤثرة في العالم العربي وهي الجزائر على الملف الفلسطيني وموقفها بموضوع الاتحاد الافريقي موقف عظيم ويبنى عليه، والجهد الذي تبذله الجزائر فيما يخص موضوع سوريا وترتيب العلاقات وعودة سوريا للجامعة العربية ايضا موقف مهم وكبير ، وهذا يعني ان هناك امل لما بالنسبة للشعوب فاستطيع ان اقول لك هذا التطبيع لن يحدث.

الشهيد نصرالله: هذا التطبيع فقط بالاذاعات والتلفزيونات والجيوش الالكترونية اما عند الناس الحقيقيين والشعوب الحقيقية على امتداد العالم العربي والاسلامي هذا وهم وخيال ولن يحصل منه على شيء . وقد قلت ان نتيجته الوحيدة هي محاولة بث اليأس عند الشعب الفلسطيني وهذا لن يحدث ان شاء الله.



مسارات العدوان على اليمن

العالم : في موضوع اليمن هناك تطور باستهداف العمق الاماراتي من قبل الجيش اليمني واللجان وحركة انصار الله ، وهذا التطور لافت لانه كان هناك نوع من الضجيج الدولي واستنكار دولي واقليمي وعربي وما شابه ذلك، الى ماذا تردون هذا التطور ؟ وهل سيؤثر على مسار العدوان على اليمن؟

الشهيد نصرالله: نحن نقول ما يعرفه العالم اجمع ان حركة انصار الله لم تلجأ الى هذا الامر منذ سنوات طويلة فمنذ 7 سنوات وبعد فترة وجيزة سيكمل عامه الثامن ، انصار الله اعلنت من خلال الناطق الرسمي لها والناطق الرسمي للجيش اليمني انه نتيجة عودة الامارت ودخولها ودعمها ومشاركتها في الحرب على اليمن فسيكون هناك رد فعل ورد الفعل هذا سيستمر ووفق ما قاله انصار الله طالما ان هناك فعل فهم مصممون على مواصلة رد الفعل . بالتالي حل الموضوع مع الامارت سهل ، والحل هو ما كان بالسنوات الماضية ان يخرجوا من الحرب وان لا يتدخلوا فيها وهو ما يقوله السيد عبد الملك الحوثي وليس انا، فهم اصحاب القرار وانا انقل ما اسمعه منهم عبر وسائل الاعلام ، فلتخرج الامارات من الحرب و الجيش اليمني وانصار الله لن يكون لهما مشكلة معهم الامر بغاية البساطة .

العالم : من ادخل الامارات مجددا الى الحرب فهي كانت منسحبة؟ برأيكم ما المراد من دخولها مجددا ؟هل هو قرار ذاتي ام مدفوع ربما؟

الشهيد نصرالله: بالتاكيد هو مدفوع، اذا اردنا ان نحلل الموضوع بايجاز فان موضوع مأرب عمليا سواء المدينة او محيطها فقد اصبحت تحت سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية وتبقت المدينة ، واعلن الامريكان بشكل واضح سواء باحثين او رسميين انه اذا سقطت مأرب فان السعودية والامريكان خسروا الحرب هذه هي المعادلة ، اذا ممنوع ان تسقط مدينة مأرب بمعنى ممنوع ان تتحرر مدينة مأرب ، ومن هنا بدأ الضغط كل الضغط العسكري والقصف الجوي اليومي لم يستطع ان يغير المعادلة الميدانية.

هناك الوية اسمها الوية العمالقة كانت موجودة بالساحل في منطقة الحديدة وهي ولاؤها وامرتها وتمويلها ومرجعيتها من الامارات، يبدو انه طلب من الامارات ان تتدخل وان لا تبقى تشاهد، السعودية ومن يدعمها في اليمن لن تستطيع ان تنهي ما تواجهه مأرب يجب ان يتدخل عضو جديد بالمعادلة ، تم سحب الوية العمالقة من الساحل وارسالها لمحافظة شبوة وفتحت جبهة هناك مع انصار الله من اجل التخفيف عن مأرب ويمكن التقدم ايضا باتجاه مأرب لاحقا . بالاضافة الى ذلك الاماراتيون لم يحضروا الجماعات المسلحة التي يدعموها ومدوها بالسلاح والامكانات والتمويل فحسب، بل تدخلوا في المعركة ايضا ، المسيرات التابعة للامارات او سلاح الجو التابع للامارات ايضا تدخل في المعركة بشبوة وهذا الذي ادى الى رد الفعل.

اذا الحاجة الامريكية والسعودية الميدانية والفشل الميداني في مارب لعله دفعهم للتفكير في من يملك حضورا اخر في اليمن ويمكن ان يساعد في ايجاد توازن وان يمنع هذا الانتصار النوعي الكبير الذي سيحققه انصار الله ففضلوا الامارات. من الممكن ايضا ان الامارات اعتقدت انه حتى اذا قامت بهذه الافعال التي قامت بها فان انصار الله لن يكون لها رد فعل من هذا النوع ، نتيجة حسابات وقراءة خاطئة لها علاقة بالقضايا والعلاقات الاقليمية.

وسبق ان اشرت الى ان القراءة الخاطئة تؤدي الى نتائج خاطئة، ويكونوا خاطئين اذا اعتقدوا ان انصار الله عندما تاخذ قرارا بفتح جبهة او القيام برد فعل او تقوم باتفاق او تنسحب انه تقوم بذلك وفق املاءات او طلبات او تستأذن ايران فهذا غير صحيح، هذا قرار اتخذته قيادة انصار الله، واؤكد ان كل الحلفاء والاصدقاء والداعمين معنويا وسياسيا وفي مقدمتهم ايران لانصار الله علمت بالاعلان كما علم الاماراتيون عندما تم القصف.





تورط الإمارات في حربها على اليمن

العالم : النتيجة ان اليوم هناك حماية امريكية قالوا انه سيتم ارسال تعزيزات، المدمرة كول و الطائرة اف 22 وما شابه ذلك لحماية الامارات ، هل ترون ان هذا الموقف الامريكي مؤثر ربما على المسار؟

الشهيد نصرالله: هذا يؤشر على حجم الهلع والخوف والارتباك الذي حدث في الامارات ، فهم منذ عقود الامريكان يعطونهم سفنا وسلاحا جويا وتقنية وغيره وكل شيء وهم يأخدون سلاحا من الامريكان والانجليز والفرنسيين والالمان وهم يحصلون على السلاح من كل بلاد العالم وامام اول مواجهة يستغيثون بالعالم وهو دليل على الوهن والضعف ، لذلك هناك مثال شعبي يقول (من كان منزله من زجاج فلا يرمي الناس بالحجر) وهو مثل يضرب وسبق ان قلت وهو الامر الذي اغضب الامارات ان الامارات مدن زجاجية دولة زجاجية وطالما انها دولة زجاجية لماذا تتورط في حرب من هذا النوع ، انصار الله منذ اليوم الاول وحتى يصرحون انه لا مشكلة لديهم مع دولة الامارات، الامارتيون هم من اعتدوا علينا وقمنا برد الفعل، اوقف عدوانك وانسحب ولن تكون هناك مشكلة بيننا . ان الشيء الذي يحمي الامارات في الواقع هو انسحابها من اليمن ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الاخرى.



سوريا ودور حزب الله في محاربة الإرهاب



العالم: وحول سوريا ، فقد دخل حزب الله الى سوريا لمحاربة الارهاب وحماية لبنان ونجح في ذلك ، الى متى سيبقى حزب الله في سوريا ؟ وهل هناك مدة معينة للانسحاب؟

الشهيد نصرالله: في سوريا نحن نستطيع القول ان الحرب الكبرى والحرب الكونية والاقليمية انتهت ولم تستطع ان تؤتي ثمارها ، لكن الامور في سوريا مازالت تحتاج الى بعض العناية والحذر، لانه في شمال سوريا يوجد عشرات الالاف من المسلحين والجماعات المسلحة ومن جملتها جماعات متطرفة وبعضها جماعات تكفيرية ومازالت تشكل تهديدا ، هناك الجبهة هادئة بسبب وجود الجيش السوري وحلفائه وعلى الجانب الاخر هناك تركيا وفي معادلة الروسي والتركي تحقق نوع من الهدوء او الهدنة غير المكتوبة، لكن الساحة هناك مفتوحة لم ينته موضوع الشمال، والتهديد لازال قائما في الشمال، كل موضوع شرق الفرات مازال قائما والحضور الامريكي الحضور الناهب فماذا يفعل الامريكيان بشرق الفرات، الجميع يعلم يقومون بسرقة النفط والغاز وهذا جشع ، فامريكا "العظمى" تطمع في شرق الفرات اتركوها للسوريين، امريكا تنهب النفط والغاز الموجود بشرق الفرات، ومجددا منذ عدة اشهر والان ما يحدث في الحسكة هناك مشروع لاحياء "داعش" في سوريا والعراق من جديد، ففي العراق وقعت حوادث وفي سوريا وقعت مجموعة من الحوادث وما حدث بسجن الصناعة هذا ليس امرا عاديا، حتى الان مئات الدواعش وبعضهم قادة كبار لم يتم اعادة القبض عليهم ومن الممكن ان يكونوا هربوا الى خارج المنطقة ومن الممكن انهم قاموا بنقلهم لانه توجد سوابق من هذا النوع. اذا المخاطر لازالت قائمة .

العالم : حزب الله يرى نفسه شريكا في المعركة ضد هذه الجماعات؟

الشهيد نصرالله: اليوم مثلا المخابرات الروسية قالت في وسائل الاعلام ان لديها معلومات ان امريكا تريد اعادة الاتصال مع مجموعات متطرفة في دمشق واللاذقية وهذا ليس مستبعدا، ان يعيد الامريكان العمل على هذا الموضوع .

العالم: هل يحرك الامريكان "داعش" لتبرير وجودهم في سوريا ام لا؟ ام لاعادة قلب الوضع؟

الشهيد نصرالله: امريكا تريد استسلام الدولة والقيادة السورية وهذا لم يحدث، اذا الوضع في سوريا لازال يتطلب ان نبقى الى جانب بعضنا البعض ونحن موجودون على حسب الحاجة فهناك جزء كبير من الاخوة رجعوا عندما اقفلت جبهات كاملة ولم يعد هناك حاجة لتواجدهم.

العالم : اذا ستبقون في سوريا؟

الشهيد نصرالله: موجودون ضمن حدود الحاجة



دور حزب الله في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا

العالم: هناك الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على سوريا ، هل تطال حزب الله ؟ والسؤال الذي يتردد دائما لماذا لا يكون هناك رد على هذه الاعتداءت من جانب الجيش السوري وربما حلفاء الجيش السوري؟

الشهيد نصرالله: الشق الاول هم يقولوا انهم يقوموا بقصف سوريا، في بعض الاحيان الاهداف التي تقصف في سوريا تابعة لنا ، نحن قمنا بعمل معادلة اذا اردنا التطرق الى موضوع الرد ، لكن بالنسبة للشق الاول نعم بعض الاحيان التي تقصف في سوريا هي اهداف تابعة الى حزب الله سواء معسكر او مركز او نقطة تموضع لحزب الله هذا موجود في سوريا . بالنسبة للرد نحن فيما يتعلق بالجانب اللبناني وحزب الله قمنا بمعادلة اسمها (اذا قتلتم لنا يعني اذا سقط لنا شهداء بالقصف الاسرائيلي نحن نرد بلبنان ) لاننا نعتبرها جبهة واحدة وهذا ما قمنا به ونستمر به ، ونحن لنا في ذمتهم شهيد .

الشهيد نصرالله: لنا في ذمتهم شهيد وظلوا على رجل ونصف لمدة شهرين او ثلاثة نتيجة لاعتبارات ميدانية معنية اجلنا الموضوع للتوقيت المناسب، فمن سوريا لنا في ذمتهم شهيد وطبعا على الحدود لنا في ذمتهم شهيد وبهذا يكون لدينا في ذمتهم شهيدين. لكننا قمنا بهذه المعادلة، ما فائدة هذه المعادلة؟ انه خلال كل اعمال القصف التي تحدث كان يحرص خوفا من رد الفعل اللبناني يحرص الا يقتل، واريد الدخول بالتفاصيل وترجمة هذا الوضوع . فعندما يقوم بالقصف كان حريص الا يقتل حتى يكون هناك رد فعل من لبنان.

وتابع : اتذكر قبل ان يسقط الشهيد الاخير الذي لنا بذمتهم وقت ما وقعت محلقات الضاحية سقط لنا شهيدين في سوريا ، بوقتها كان بومبيو وزير خارجية امريكا ، اتصل باحد المسؤولين اللبنانيين الرسميين وبلغه ان رئيس وزراء الكيان الصهيوني انذاك نتنياهو تحدث معه وطلب منه ابلاغ المسؤولين اللبنانيين والمقصود حزب الله انه لم يكونوا يعلموا انه هناك لبنانيين في هذا المركز عندما قاموا بقصفه ، تصور هذه هي "اسرائيل " يعني ويقصد ان لا نقوم باي رد فعل، حتى يقول لا تعملوا رد فعل نحن لم نقصدكم، طبعا نحن في وقتها عملنا رد فعل، فإذن في الشق الذي لما تصل النوبة للقتل نحن الى الان ملتزمين في هذه المعادلة، ويبقى بالشق العام الذي له علاقة بسوريا ، سوريا،الدفاع الجوي يواجه ونرى واغلب الشهداء الذين يسقطون هم ليسوا نتيجة القصف المباشر هو نتيجة تصدى الدفاعات الجوية السورية عندما تتصدى الدفاعات الجوية مرات ياتي طيران يقصفها ويسقط شهداء، وهذا التصدي مفيد، مفيد بمعنى انه صح هو لا يسقط كل الصواريخ، ولكن جديًا هو يسقط الكثير من الصواريخ وبالتالي عمليات القصف لا تحقق كامل اهدافها .

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