قائد الثورة : لا فائدة من الاجتماعات والتخطيط ما لم تُترجم لنتائج عملية

العالم - ايران

تصريحات قائد الثورة الإسلامية، التي أدلى بها خلال لقائه مع وزير الأمن وكبار مسؤولي الوزارة بتاريخ (19 فبراير 2025)، نُشرت اليوم خلال مراسم إحياء ذكرى شهداء المجتمع الأمني والذكرى الأربعين لتأسيس وزارة الأمن.

وأكد سماحته أن الروح الثورية والالتزام بمبادئ الثورة في وزارة الأمن طوال السنوات الماضية يُعدّ من أبرز ميزاتها، مشيرا إلى أن الوزارة مؤسسة ثورية حقيقية، حيث حافظ كوادرها القدامى على النهج الثوري، فيما يواصل الأعضاء الجدد السير على ذات المسار، معتبرا ذلك نعمة عظيمة.

ووصف اية الله خامنئي الالتزام بمبادئ الثورة بأنه السبيل الوحيد لحل مشاكل البلاد، مشددا على أن تجاوز التحديات في المجالات الاقتصادية، السياسية، الثقافية، والاجتماعية يتطلب التوكل على الله، والثبات على مبادئ الثورة، والمتابعة الجادة لتنفيذ الخطط والقوانين الجيدة القائمة، والعمل على تعويض التأخيرات السابقة.

وأشار إلى أن وضع الخطط لحل مشكلات البلاد أمر ضروري، لكن الأهم هو تحقيق نتائج ملموسة وواقعية، مضيفا أن الاجتماعات والتخطيط لن يكون لهما فائدة ما لم تُترجم إلى نتائج عملية، وهو ما يستدعي متابعة مستمرة ودؤوبة.

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وأكد قائد الثورة أن من واجبات الأجهزة الاستخباراتية التعاون مع الحكومة، مشيرًا إلى أن وزارة الأمن يجب أن تتعاون مع جميع الحكومات لضمان نجاح إدارة البلاد. وأضاف أن التعاون الاستخباراتي مع الحكومة يعني القيام بعمل استخباراتي جيد وفعّال.

كما شدد سماحته على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية على جميع المستويات، وأكد أهمية تهذيب الكوادر الأمنية أخلاقيا ومعنويا إلى جانب مهامهم المهنية.

وأشاد قائد الثورة بالمشاركة الحماسية للشباب في مسيرات 10 فبراير رغم التحديات والمؤامرات، معتبرا ذلك تجليا لإرادة الله في تعزيز الإسلام عبر الجمهورية الإسلامية. كما أشار إلى التظاهرات المناهضة للصهيونية في أوروبا وحتى في الولايات المتحدة، وارتفاع مستوى التأييد العالمي للقضية الفلسطينية، معتبرا ذلك مثالا آخر على الإرادة الإلهية في نصرة المظلومين.

وفي بداية اللقاء، قدّم حجة الإسلام والمسلمين خطيب، وزير الأمن، تقريرا حول إنجازات الوزارة وبرامجها في التصدي للتهديدات الأمنية وإحباط عمليات التجسس التي تستهدف البلاد.