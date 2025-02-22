ايران.. اختبار تکتيکات وأسلحة جديدة في مناورات ذوالفقار

العالم - مراسلون

في منطقة تمتد من سواحل مكران الی بحر عمان وحتى الدرجة العاشرة شمال المحيط الهندي، انطلقت مناورة "ذو الفقار" بمشاركة وحدات المشاة ومنظومات الدفاع الجوي والبحرية والجویة أي القوات الأربعة للجيش الایراني، مناورة جاءت هذه المرة بهدف رفع الجاهزية التدريبية والقتالية وتنفيذ بعض الخطط العملياتية والاستخباراتية لتعزيز الأمن الإقليمي.

وصرح المساعد التنسيقي لقائد الجيش الايراني، الادميرال حبيب الله سياري ان "الهدف من هذا المناورة هو تحسين قوة الدفاع والردع ضد أي تهديدات برية وجوية وبحرية واختبار التكتيكات الجديدة، حيث يتم في هذه التدريبات اختبار أسلحة وذخائر جديدة وذكية ودقيقة وجميع أنواع الصواريخ إيرانية الصنع وإيلاء اهتمام خاص للحرب الإلكترونية، والعمليات السيبرانية والطائرات بدون طيار، والتقنيات الناشئة التي يمكن أن تغير ساحة المعركة".

في المرحلة الاولى من المناورات، تم اعتراض طائرة بدون طيار كرار بواسطة مقاتلة اعتراضية من طراز ميج-29، وتم تنفیذها بمهارة الطيار المقاتل وكما نجحت قاذفات إف 4 إي الاستراتيجية التابعة للقوات الجوية الإيرانية في تدمير الأهداف المحددة مسبقاً بعد إجراء عملية التزود بالوقود جواً من طائرات ناقلة. وأكد المتحدث باسم المناورات"إن استخدام الجيل الجديد من صواريخ مافريك وتنفيذ العمليات من قبل الطيارين الشباب في القوات الجوية كان من نقاط القوة في هذه المرحلة من التمارين.

وقال المتحدث باسم المناورات، العميد علي رضا شيخ:"نظراً للتغيرات في تقنيات الدفاع في ساحات التهديدات والحاجة إلى مراجعة تكتيكات وأساليب المواجهة، فقد تم تصميم المناورات على أساس هذه الكلمات الرئيسية، حیث تم الیوم تنفيذ الخطوة الأولى على شكل مرحلة معلوماتية، وفي منطقة المناورات سيتم تنفيذ التمرين في مرحلة استخباراتية معلوماتية، والخطوات التالية ستبدأ في الأيام المقبلة وتدخل المرحلة العملياتية".

شملت المناورات اطلاق طوربيدات الأوكسجين والكهرباء الإيرانية الصنع من غواصات طارق وفاتح وغدير، والتي دمرت بنجاح أهدافها في بحر عمان كما نجحت مروحية اس اتش في ضرب هدفها في البحر بإطلاق طوربيد من طراز مارك.

وتظهر هذه المناورات التزام ايران بتعزيز قدراتها العسکرية وجهوزيتها القتالية لمواجهة أي تطورات في المنطقة.

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