مراسل العالم يعرض سلاحاً مغتنماً من جيش الاحتلال

العالم - مراسلون

ومسک مراسل العالم محمد أبوعبيد بقطعة سلاح "ام فور" اغتنمتها قوات القسام من قوات النخبة لجيش الاحتلال، مؤکداً تفوق قوات القسام علی نخبة جيش الاحتلال في هذه المعرکة واغتنام عتادهم.

وأضاف مراسل العالم ان مراسم تسليم الأسری الاسرائيليين للصليب الاحمر الدولي، شهدت حضور أکبر عدد من جنود کتائب عزالدين القسام لأول مرة منذ الدفعة الاولی لعملية تسليم الاسری.

وأوضح ان عدداً غفيراً من المواطنين احتشدوا لمشاهدة عملية تسليم الاسری، حيث عرضت کتائب القسام العديد من الاسلحة المغتنمة والعديد من الاسلحة التي استخدمتها جنود الکتائب لدک آليات جيش الاحتلال لاسيما قذائف ياسين – 105.

هذا و سلمت کتائب القسام اليوم السبت، 3 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر في منطقة النصيرات وسط غزة، وذلك عقب عملية تسليم أولى جرت قبلها بساعات قليلة في رفح وشملت أسيرين إسرائيليين.

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