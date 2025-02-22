حماس: قادرون على إلزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار

العالم _ فلسطين
وقال جبارين في تصريحات صحفية مساء السبت: إذا أراد الاحتلال إنجاز التبادل دفعة واحدة فنحن جاهزون، مبينا أنه “حتى اللحظات الأخيرة يصر العدو على التنكيل بأسرانا قبل الإفراج عنهم”.
وأشار إلى “العدو لن يجد أي وسيط أو ضامن لاحقا، في حال خالف الاتفاق ورفض تسليم أسرانا”، مطالبا الوسطاء والضامنين بالضغط على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق. وشدد على أن المقاومة لم تفقد أوراقها مع الاحتلال، وقادرة على إلزامه بالاتفاق.
وأكد أن حركته تسعى مع الوسطاء في قطر ومصر إلى حل القضايا العالقة”، منبها على أن مصلحة نتنياهو في استمرار الحرب، لأن البديل هو ذهابه إلى المحكمة.
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وقال القيادي جبارين: “الضفة لديها مخزون مقاومة قادر على إلحاق الهزيمة بالاحتلال، رغم حجم جرائمه”، مضيفا أننا “نقول للعدو إن شعبنا سيواصل المقاومة في الضفة وفي غيرها”.
وأردف: “نريد تحقيق أهداف شعبنا لا تحقيق أهداف حركة حماس”، مشددا على أن “هناك اتفاق نتفاوض عليه منذ 15 شهرا جوهره وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة”.
وذكر أن “المقاومة تعامل أسرى العدو بمستوى غير مسبوق من الإنسانية وهو يقابله بوحشية”، مضيفا أننا “سنطارد الفاشيين الذين عذبوا أسرانا وقتلوا عشرات منهم”.
وفي وقت سابق، قال مسؤول الإعلام في مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس ناهد الفاخوري، إنه حدث تأخير وتجاوزات من قبل الاحتلال بخصوص الإفراج عن الأسرى.
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وأضاف الفاخوري، أن الاحتلال اعتدى على الأسرى قبيل الإفراج عنهم، كما يحاول التلاعب ببعض أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنه، مشددا على أن المقاومة على استعداد للإفراج عن جميع الأسرى مقابل كل الأسرى الفلسطينيين.
وأوضح الفاخوري، أن الاحتلال سيفرج عن 445 أسيراً ممن اعتقلهم من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر، كما سيجري الإفراج عن 41 أسيراً من معتقلي صفقة وفاء الأحرار.
وأشار الفاخوري، إلى أن الاحتلال سيفرج اليوم أيضاً عن 97 أسيراً وسيبعدون بشكل أولي إلى مصر.
ومقابل 6 أسرى للاحتلال أحياء و4 جثث تحرر المقاومة اليوم 620 أسيرا فلسطينياً بينهم 50 من أصحاب المؤبدات، و60 من أصحاب الأحكام العالية، و14 من محرري وفاء الأحرار المًعاد اعتقالهم، و445 من أسرى قطاع غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر، و24 طفل وامرأة من قطاع غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر.