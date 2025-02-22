حماس: قادرون على إلزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار

العالم _ فلسطين

وقال جبارين في تصريحات صحفية مساء السبت: إذا أراد الاحتلال إنجاز التبادل دفعة واحدة فنحن جاهزون، مبينا أنه “حتى اللحظات الأخيرة يصر العدو على التنكيل بأسرانا قبل الإفراج عنهم”.

وأشار إلى “العدو لن يجد أي وسيط أو ضامن لاحقا، في حال خالف الاتفاق ورفض تسليم أسرانا”، مطالبا الوسطاء والضامنين بالضغط على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق. وشدد على أن المقاومة لم تفقد أوراقها مع الاحتلال، وقادرة على إلزامه بالاتفاق.

وأكد أن حركته تسعى مع الوسطاء في قطر ومصر إلى حل القضايا العالقة”، منبها على أن مصلحة نتنياهو في استمرار الحرب، لأن البديل هو ذهابه إلى المحكمة.

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وقال القيادي جبارين: “الضفة لديها مخزون مقاومة قادر على إلحاق الهزيمة بالاحتلال، رغم حجم جرائمه”، مضيفا أننا “نقول للعدو إن شعبنا سيواصل المقاومة في الضفة وفي غيرها”.

وأردف: “نريد تحقيق أهداف شعبنا لا تحقيق أهداف حركة حماس”، مشددا على أن “هناك اتفاق نتفاوض عليه منذ 15 شهرا جوهره وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة”.

وذكر أن “المقاومة تعامل أسرى العدو بمستوى غير مسبوق من الإنسانية وهو يقابله بوحشية”، مضيفا أننا “سنطارد الفاشيين الذين عذبوا أسرانا وقتلوا عشرات منهم”.

وفي وقت سابق، قال مسؤول الإعلام في مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس ناهد الفاخوري، إنه حدث تأخير وتجاوزات من قبل الاحتلال بخصوص الإفراج عن الأسرى.

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وأضاف الفاخوري، أن الاحتلال اعتدى على الأسرى قبيل الإفراج عنهم، كما يحاول التلاعب ببعض أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنه، مشددا على أن المقاومة على استعداد للإفراج عن جميع الأسرى مقابل كل الأسرى الفلسطينيين.

وأوضح الفاخوري، أن الاحتلال سيفرج عن 445 أسيراً ممن اعتقلهم من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر، كما سيجري الإفراج عن 41 أسيراً من معتقلي صفقة وفاء الأحرار.

وأشار الفاخوري، إلى أن الاحتلال سيفرج اليوم أيضاً عن 97 أسيراً وسيبعدون بشكل أولي إلى مصر.

ومقابل 6 أسرى للاحتلال أحياء و4 جثث تحرر المقاومة اليوم 620 أسيرا فلسطينياً بينهم 50 من أصحاب المؤبدات، و60 من أصحاب الأحكام العالية، و14 من محرري وفاء الأحرار المًعاد اعتقالهم، و445 من أسرى قطاع غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر، و24 طفل وامرأة من قطاع غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر.