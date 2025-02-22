شاهد: عملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين في النصيرات وسط غزة

العالم - فلسطين



ووقعت مندوبة الصليب الأحمر الدولي وعنصر من كتائب القسام على وثائق الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الثلاثة، وسط حضور كثيف من الفلسطينيين.



وقبل أحد أسرى جيش الاحتلال لدى المقاومة رؤوس مقاتلي كتائب القسام خلال مراسم الإفراج عن أسرى الاحتلال في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ع



غ

وسلمت كتائب القسام اثنين من الاسرى في رفح واربعة من في النصيرات وسط قطاع غزة والاسير هشام السيد الذي سيتم اطلاق سراحه في مدينة غزة .



وقالت مصادر فلسطينية ان هشام السيد الذي دخل قطاع غزة قبل عشر سنوات سيتم تسليمه دون الاجراءات العادية والمتعلقة باقامة منصة للتسليم .

وسلمت حركة حماس السبت، الأسيرين الإسرائيليين تال شوهام وأفرا منغستو إلى فريق من الصليب الأحمر الدولي، في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، ضمن الدفعة السابع من صفقة التبادل.

ووصلت مركبات الصليب الأحمر إلى ميدان تسليم أسيرين إسرائيليين في رفح.

كما وصلت مركبات وحدة الظل التابعة لكتائب القسام إلى ميدان تسليم أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر في رفح.

وقالت مصادر اخبارية إن "حماس ستسلم الأسير هشام السيد في مدينة غزة، ولن تجري له مراسم تسليم على اعتبار أنه من عرب الداخل".

كما قال مصدر في كتائب القسام إن "الاحتلال تخلى عن الأسير هشام السيد 10 سنوات لأنه فلسطيني من الداخل مع أنه خدم بصفوفه"، مشيرا إلى أن "حالات التجنيد الشاذة لفلسطينيي الداخل في صفوف الاحتلال مرفوضة من الكل الفلسطيني".

وأكد المصدر أن الكتائب قررت تسليم هشام السيد دون مراسم احتراما لفلسطينيي الداخل.



وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، قد اعلن أمس الجمعة، عن أسماء الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم اليوم السبت.

وقال الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، في تغريدة على قناته في تيلغرام، إنه وفي إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين: إيليا ميمون اسحق كوهن، عمر شيم توف، عومر فنكرت، تال شوهام، أفيرا منغستو، وهشام السيد.



قد يعجبك: