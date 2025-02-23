حشود من مختلف البلدان تشارك في تشييع الشهيدين نصرالله وصفي الدين

العالم _ لبنان

ومنذ ساعات الصباح الأولى، أُقفلت أبواب المدينة الرياضية بسبب الأعداد الكبيرة التي فاقت سعة المقاعد، مما دفع المشاركين إلى الانتشار في الساحات والطرقات المحيطة. وقد تجمع مئات الآلاف من اللبنانيين والعراقيين والإيرانيين والفلسطينيين واليمنيين، معبرين عن حزنهم لفقدان القائد، ومجددين البيعة لنهج الشهيد.

مشاركة إيرانية رفيعة المستوى

وصل إلى المدينة الرياضية وفد إيراني سياسي وعسكري رفيع المستوى، برئاسة رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، الذي ترأس وفدًا يضم حوالي أربعين نائبًا. كما حضر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وعدد من الشخصيات الرسمية من مختلف المؤسسات الإيرانية. وشهدت المراسم أيضًا حضور عائلات الشهداء الإيرانيين، بما في ذلك عائلة الرئيس الإيراني السابق الشهيد إبراهيم رئيسي.

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مشاركة عراقية بارزة

كما شهدت المراسم حضور عشرات الشخصيات السياسية والدينية العراقية، بما في ذلك قادة الأحزاب وأعضاء البرلمان، بالإضافة إلى وفد من الحشد الشعبي برئاسة فالح الفياض، مع مشاركة جماهيرية واسعة من العراق.

مشاركة يمنية

ترأس وفد رفيع المستوى من أنصار الله في اليمن، مفتي الديار اليمنية شمس الدين شرف الدين، المراسم، مما يعكس التضامن الإقليمي مع القضية.

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تغطية إعلامية ضخمة

تلقى الحدث تغطية إعلامية غير مسبوقة، حيث شاركت نحو 600 وسيلة إعلامية إقليمية ودولية، بالإضافة إلى مؤثرين وفاعلين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأعلنت اللجنة المنظمة أن نحو 79 دولة من مختلف أنحاء العالم شاركت في التشييع، مما يعكس أهمية الحدث على الصعيدين الإقليمي والدولي.