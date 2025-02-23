الرئيس اللبناني يستقبل وفدا إيرانيا برئاسة قاليباف في بيروت

العالم - لبنان

ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، عقد اللقاء بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ونظيره اللبناني يوسف رجي، والسفير الإيراني لدى بيروت مجتبى أماني.

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وكان هذا اللقاء قد تم قبل نحو ساعة من انطلاق مراسم تشييع جثمان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الذي اغتيل قبل نحو خمسة أشهر في ضاحية بيروت الجنوبية.



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وتشارك إيران في مراسم التشييع من خلال وفد رسمي مكون من 40 شخصية سياسية ومسؤولين في الدولة.

ووسط أجواءٍ مشبعة بالحزن والعزة والافتخار، شهدت العاصمة بيروت مراسم تشييع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، والأمين العام لحزب الله السيد هاشم صفي الدين في المدينة الرياضية، في مشهدٍ مهيبٍ يجسد أسمى معاني العزيمة والإصرار على السير في درب الشهداء.

هتف المشاركون في التشييع بشعارات الوفاء والعهد، مؤكدين تمسكهم بخطى الشهيدين العزيزين، ومعبّرين عن عظيم الفقد لفراق القادة. ورغم حجم الألم، جددوا العهد بأن شهادة السيدين لن تكون إلا وقودًا يعزز المقاومة، ويقوي عزيمتها، مؤكّدين أن المسيرة ستظل تتقدم نحو المزيد من الانتصارات على طريق القدس.