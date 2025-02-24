إنطلاق مراسم تشييع الشهيد صفي الدين الى مثواه الاخير

العالم - لبنان

لبنان

وانطلقت مراسم التشييع عند الساعة الثالثة عصرًا، يتقدّمها الفرق الكشفية وحملة الرايات، باتجاه باحة المراسم على امتداد سبعمئة متر.

لبنان

وخلال المئة متر الأخيرة، سيتولى التشييع ثلة من علماء الدين يقومون بحمل النعش على الأكتاف إلى باحة المراسم، حيث يجري استعراض عسكري، ومراسم الوداع الرسمية، قبل أن تُؤدى الصلاة على الجسد الطاهر للشهيد الهاشمي، ومواراته في الثرى.

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لبنان

وتمّ تجهيز الطريق التي يسلكها الموكب وباحة المراسم بشاشات عرض ضخمة، إضافة إلى مدرج خاص بسرية القسم، وأماكن مخصصة لاستقبال الشخصيات وعوائل الشهداء.