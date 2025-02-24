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إنطلاق مراسم تشييع الشهيد صفي الدين الى مثواه الاخير

الإثنين ٢٤ فبراير ٢٠٢٥ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

انطلقت المراسم الرسمية لتشييع جثمان الشهيد السيد هاشم صفي الدين الرئيس الفقيد لمجلس الشورى التنفيذي في حزب الله عند الساعة الثالثة من ظهر اليوم الاثنين من أمام حسينية سيد الشهداء، ليجوب شوارع البلدة باتجاه باحة المرقد، حيث ستستقبله ثلة من المقاومين، ليؤدوا القسم والبيعة، قبل أن يُسجّى في مرقده الشريف.

العالم - لبنان

لبنان

وانطلقت مراسم التشييع عند الساعة الثالثة عصرًا، يتقدّمها الفرق الكشفية وحملة الرايات، باتجاه باحة المراسم على امتداد سبعمئة متر.

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وخلال المئة متر الأخيرة، سيتولى التشييع ثلة من علماء الدين يقومون بحمل النعش على الأكتاف إلى باحة المراسم، حيث يجري استعراض عسكري، ومراسم الوداع الرسمية، قبل أن تُؤدى الصلاة على الجسد الطاهر للشهيد الهاشمي، ومواراته في الثرى.

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لبنان

وتمّ تجهيز الطريق التي يسلكها الموكب وباحة المراسم بشاشات عرض ضخمة، إضافة إلى مدرج خاص بسرية القسم، وأماكن مخصصة لاستقبال الشخصيات وعوائل الشهداء.

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