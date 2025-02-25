تظاهرة حاشدة في جنوب سوريا تنديداً بتصريحات نتنياهو

العالم _ سوريا

واحتشد العشرات في ساحة الكرامة وسط المدينة، معبرين عن رفضهم للتدخلات الإسرائيلية في الشؤون الداخلية لسوريا. وشهدت المظاهرة مشاركة واسعة من نقابات ومؤسسات مهنية وأهلية، حيث أكد المشاركون على رفضهم لكل المشاريع التقسيمية والانفصالية، داعين الفعاليات المحلية والوطنية إلى التصدي للمخططات الإسرائيلية.

وأفاد المشاركون، وفقًا لوكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن أبناء جبل العرب هم مواطنون سوريون وأصحاب أرض، وجزء لا يتجزأ من النسيج السوري، مؤكدين أنهم ليسوا أقليات ولا يحتاجون إلى حماية من الخارج، وأنهم يطالبون بدولة قانون تحمي الأرض والشعب.

كما دعا المشاركون إلى اتخاذ إجراءات قانونية أمام المحافل الدولية المختصة ضد "التصريحات الإسرائيلية المعادية"، التي اعتبروها خرقًا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة والاتفاق المتعلق بفض الاشتباك.

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وكان ناشطون سوريون في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء قد أطلقوا دعوات لمظاهرات ووقفات احتجاجية رفضًا لتصريحات نتنياهو بشأن الجنوب السوري، حيث قال الأخير في تصريحاته: "لن نسمح لقوات هيئة تحرير الشام أو الجيش السوري الجديد بدخول المنطقة جنوب دمشق"، مطالبًا بنزع السلاح الكامل من جنوب سوريا في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء.