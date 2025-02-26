حماس: اتفقنا مع مصر لحل أزمة تأخير الإفراج عن أسرى الدفعة الأخيرة

العالم- فلسطين

واوضحت الحركة في بيان صحفي وصل المركز الفلسطيني للإعلام أن التوافق الذي جرى على أن يتم إطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثامين الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين.

واختتم وفد قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية زيارته إلى القاهرة حيث التقى مع المسؤولين المصريين، وجرى التباحث في مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى واستشراف مفاوضات المرحلة الثانية منه.

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وأكد وفد قيادة الحركة على موقفها الواضح بضرورة الالتزام التام والدقيق ببنوده ومراحله كافة.

من جانبها ذكرت مصادر صحفية أنه تم الاتفاق على إطلاق الأسرى الفلسطينيين الذين لم يفرج عنهم سيكون يوم السبت مع تبادل متزامن للجثامين دفعة واحدة وفق الموعد المحدد.