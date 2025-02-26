فصيل فلسطيني يسلم غدا جثة اسير اسرائيلي

العالم - فلسطين



وقال الناطق العسكري باسم "الناصر صلاح الدين"، أبو عطايا، في منشور عبر منصة "تيليغرام": إن قيادة الألوية قررت، وفي إطار صفقة طوفان الأقصى تسليم جثة الأسير الإسرائيلي أوهاد يهلومي أمنون يعلوني.

وأشار "أبو عطايا" إلى أن الأسير الإسرائيلي "أمنون" يحمل الرقم العسكري "5110952"، ويبلغ من العمر 50 عاماً؛ دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

ودعا الوسطاء إلى الضغط على الكيان الصهيوني لإلزامه بما تم الاتفاق عليه عبرهم، وإلى سرعة التقيد بتنفيذ البروتوكول الإنساني.

وشدد الناطق باسم ألوية "الناصر صلاح الدين" على أن التزام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ ما تم التوصل إليه عبر الوسطاء يثبت أن المقاومة حريصة على الوفاء بالتزاماتها لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني والاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

والليلة الماضية، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن الاتفاق مع الوسيط المصري لحل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في الدفعة الأخيرة.



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واوضحت الحركة في بيان صحفي، أن التوافق الذي جرى على أن يتم إطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثامين الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين.

واختتم وفد قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية زيارته إلى القاهرة حيث التقى مع المسؤولين المصريين، وجرى التباحث في مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى واستشراف مفاوضات المرحلة الثانية منه.

وأكد وفد قيادة الحركة على موقفها الواضح بضرورة الالتزام التام والدقيق ببنوده ومراحله كافة.