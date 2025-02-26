لابيد يكشف: زعيم خليجي متحمس لخطة ترامب لتهجير الفلسطينيين!

العالم - الإحتلال

وأضاف لابيد دون ان يسمي هذا الزعيم: "سألته، ماذا تعتقد؟ فقال، لقد كنت متحمسًا (للخطة)".

وتابع: "بالتعاون مع شركائنا في اتفاقيات أبراهام، وبالتعاون مع الولايات المتحدة، سنوفر البديل لوكلاء إيران وحماس وحزب الله. وسنقدم رؤية للسلام والازدهار والتعاون"، (وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل) العبرية.

وفي كلمته قال لابيد إنّ "مَنْ يتلاعب بالشعب اليهوديّ سيدفع الثمن، إسرائيل مرّت بأصعب عامٍ في تاريخها، لكنّ روحها لم تنكسر"، بحسب وصفه.

وأشاد لابيد بالولايات المتحدة الأمريكيّة على "تحالفها غير القابل للكسر" مع "إسرائيل"، ودعا إلى إعادة الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف لابيد: "دونالد ترامب ليس رئيسًا يحب إسرائيل فحسب، بل هو أيضًا رئيس لا يخاف من الأفكار الكبيرة والفرص الكبيرة، معًا يمكننا تغيير التاريخ"، طبقا لأقواله.

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وتحدث عن إمكانية توقيع اتفاقية تطبيع بين السعودية و"إسرائيل" بوساطةٍ أمريكيّةٍ بعد انتهاء "الحرب"، لإنشاء تحالفٍ إقليميٍّ جديدٍ يدير غزة، كما قال في خطابه.

يُشار إلى أنّ لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية تسمى اختصارًا (أيباك)، هي مجموعة ضغط تدافع عن السياسات المؤيدة للكيان الاسرائيلي لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة، وهي إحدى منظمات الضغط العديدة المؤيدة للكيان الإسرائيلي في الولايات المتحدة.

تقول (أيباك) إنّ لديها أكثر من 100.000 عضو و17 مكتبًا إقليميًا ومجموعة كبيرة من المانحين، بالإضافة إلى ذلك، المنظمة معروفة على نطاق واسع بأنها إحدى مجموعات الضغط الأكثر تأثيرًا في الولايات المتحدة.

علاوة على ما ذُكِر أعلاه، فإنّه حتى عام 2021، لم تقم (أيباك) بجمع الأموال للمرشحين السياسيين بشكلٍ مباشرٍ، بل قام أعضاؤها بجمع الأموال للمرشحين من خلال لجان العمل السياسي غير التابعة لأيباك وبوسائل أخرى.

وفي أواخر عام 2021، شكلت (إيباك) لجنة العمل السياسي الخاصة بها، وأعلنت أيضًا عن خططٍ لإنشاء لجنة عمل سياسية كبرى، والتي يمكنها إنفاق الأموال نيابة عن المرشحين.

ويرى النقاد أنّ (أيباك) تتمتع بنفوذٍ كبيرٍ، حيث تعمل كعميلٍ للحكومة الإسرائيليّة مع قبضةٍ خانقةٍ على الكونغرس الأمريكيّ.

وتقوم أيباك على الولاء للكيان الإسرائيلي ودعم طابعه اليهوديّ، وتهدف إلى تقوية العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وتقوية التحالف في عدة مجالات إستراتيجية، والحدّ من أيّ تحالفٍ أمريكيٍّ مع البلدان العربيّة في حالة وجود ضررٍ على كيان الاحتلال.

بالإضافة إلى ذلك، تضغط المنظّمة على الإدارة والمؤسسات الأمريكيّة لتوفير الدعم المالي لـ"إسرائيل" عن طريق الهبات، التّبرّعات وشطب الدّيون الإسرائيلية، كما تعمل على زيادة تأثيرها في الكونغرس سيّما في المنافسات الانتخابية الأمريكيّة التي تحدد مستوى العلاقات الإسرائيليّة الامريكيّة، كما تزيد من ضغوطها على الدول والمجموعات الّتي تدّعي المنظمة معاداتها لـ"إسرائيل".