قناة العالم ترصد حالات أطفال لقوا حتفهم جراء البرد القارس في غزة

العالم - مراسلون

تواجد مراسل قناة العالم أبو عبيدة في قسم العناية للأطفال بمجمع ناصر الطبي بغزة لرصد حالات الأطفال الذين ماتوا بسبب موجة البرد والصقيع التي تعصف بالخيام وسكانها خلال الأيام الماضية.

وأضاف مراسل العالم أن 6 من الأطفال وصلوا الى مجمع ناصر الطبي وهم متوفين.

وقال أحد أطباء المستشفى لقناة العالم متحدثا عن حالات البرد التي عصفت بهؤلاء الأطفال الذين ماتوا جرائها:

في الفترة الأخيرة كانت موجة البرد شديدة واستقبلنا عددا كبيرا من الحالات المصابة بالبرد، بينما تم وفاة حوالي 6 أطفال جراء البرد.

متابعا أننا في ظل انهيار المنظومة الصحية لا نقدر كقسم الحضانة على تقديم الخدمات.

وقال طبيب آخر: نواجه صعوبات كثيرة أهمها عدم توفير المعدات الطبية اللازمة من الأجهزة والأدوية، والأكبر من ذلك انقطاع التيار الكهربائي الدائم يهددنا كثيرا.

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وتقول مواطنة فلسطينية في إشارة الى رضيع في حضنها: إن هذه الأولاد لإبني الذي رزق بتوأم في ظل البرد والصقيع الشديد بينما لا يوجد مكان نقدر أن نعيش فيه من شدة البرد. وضعية الأطفال الصحية غير جيدة ولا يوجد حل للسيطرة على الوضع. فماذا نعمل؟ جلست في المستشفى مدة طويلة لتحسين حالهم، نريد أن نكون في بيتنا وخيامنا.

واختتم مراسل العالم أنه مازال الأطفال يموتون جوعا وبردا وقهرا بسبب المعاناة الإنسانية ومماطلة الجيش الإسرائيلي وتعنته في إدخال خيام جديدة وكرفانات ومنازل متنقلة لهذه العوائل التي تعصف بهم موجات البرد والرياح داخل خيامهم الممزقة والمهترئة والتي عاشوا بها طوال حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.