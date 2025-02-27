بالفيديو.. زيلينسكي يبيع اوكرانيا لترامب.. مقابل ماذا؟

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بعد موجة من تبادل الاتهامات والإهانات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي على خلفية عدم إشراك الأخير في مفاوضات وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وافقت كييف على مقترح ترامب بشأن الاستثمار الأميركي لمعادنها النادرة.

الصفقة حول استغلال اميركا للمعادن الاوكرانية المهمة والنفط والغاز، تحول هو الأبرز في مسار السياسة الخارجية الأميركية التي باتت تنتهج في عهد ترامب ما يصفه محللون بـ'دبلوماسية الابتزاز' مقابل الحماية.

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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد التوصل إلى اتفاق إطاري مع واشنطن بشأن الموارد الطبيعية لا يتطلب مصادقة البرلمان.

حيث قال زيلينسكي" لا توجد كل الضمانات الأمنية التي تريد أوكرانيا رؤيتها، لكنني أردت أن يكون هناك على الأقل جملة واحدة بشأن الضمانات، وهذا موجود في الاتفاق الإطاري. نجاح الاتفاق الإطاري يعتمد على ترامب، الاتفاق لا يشمل سداد ديون بقيمة خمسئة مليار دولار أو ثلاثمئة وخمسين مليار دولار أو مئة وخمسين مليار دولار، لأنني أعتقد أن هذا غير عادل بالنسبة لنا. صحيح أننا ممتنون لكل ما قُدم لنا، لكن فيما يتعلق بتفاصيل الاتفاقيات المقبلة، فإننا سنتحدث بشكل واضح بشأن الضمانات الأمنية والمبالغ المالية التي تقابلها بشكل محدد".

وعلى عكس ما جاء في الإعلام، صرح زيلينسكي بأن الاتفاق الإطاري لا يتضمن بنودا بشأن إنشاء صندوق استثمار لإعادة الإعمار بقيمة خمسمئة مليار دولار، موضحا أن كييف وواشنطن ستتوصلان إلى اتفاق منفصل بشأن هذا الصندوق سيتطلب المصادقة عليه لاحقا.

بدوره، أكد ترامب أن بلاده ستستعيد أموالا دفعتها لأوكرانيا، مشيرا إلى أنها أنفقت ثلاثمئة وخمسين مليار دولار لمساعدة كييف، وأن الأولوية هي وقف القتال في أوكرانيا ثم عدم صرف أي أموال إضافية.

وفيما أعلن ترامب، ان على كييف ان تنسى الانضمام الى الناتو، قال إنه لن يقدم ضمانات أمنية كبيرة لكييف، بل أوروبا هي من سيفعل ذلك، لافتا إلى أن فرنسا وبريطانيا تعهدتا بنشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا.

في هذه الأثناء، نقلت قناة 'إن بي سي نيوز' أن روسيا اقترحت على ترامب شراكة جديدة واتفاقا محتملا، يمنح الولايات المتحدة بعض ملكية المعادن النادرة في أجزاء من أوكرانيا تسيطر عليها القوات الروسية مثل دونيتسك وزاباروجيا.



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