تعرف على ابرز المسلسلات التلفزيونية في شهر رمضان 2025

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ويشهد الموسم الرمضاني، العام الحالي، عودة قوية لأسماء لامعة مثل حسن الرداد، إيمي سمير غانم، دنيا سمير غانم، أحمد أمين، محمد هنيدي وأكرم حسني، إلى جانب أعمال جديدة ذات طابع درامي تشويقي.

فيما يلي نظرة على أبرز الأعمال المنتظرة في رمضان 2025، مع تسليط الضوء على نجومها وقصصها المميزة.



المسلسلات الكوميدية

- "عقبال عندكم": يعد من أبرز مسلسلات رمضان الكوميدية الاجتماعية، حيث يعود الثنائي الكوميدي حسن الرداد وإيمي سمير غانم بعد غياب دام 6 سنوات، بمسلسل يحمل طابعا فانتازيا كوميديا. تدور أحداثه حول زوجين يواجهان مواقف غريبة تؤدي إلى تحولات غير متوقعة.

ويشاركهما في البطولة محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي وحجاج عبد العظيم، وهو من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، وإخراج علاء إسماعيل.

- "عايشة الدور": تدخل دنيا سمير غانم المنافسة بمسلسل كوميدي مصري؛ حيث يجمع بين الكوميديا والرومانسية، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش قصة حب بعد الطلاق، وتقرر العودة للدراسة في الجامعة وسط مواقف طريفة.

ويشارك في بطولة المسلسل سماء إبراهيم، أميرة أديب، فدوى عابد، إيمان السيد، رحاب الجمل وعدد من الفنانين.

- "الكابتن": من أبرز مسلسلات رمضان الكوميدية الخفيفة؛ حيث يجسد أكرم حسني شخصية كابتن طيار يواجه العديد من الأزمات والمفارقات الكوميدية، إذ يدمج المسلسل بين الكوميديا والدراما الاجتماعية. من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويشارك في البطولة آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، وعدد آخر من النجوم.

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- "النُّص": يعود أحمد أمين بمسلسل "النص" الذي تدور أحداثه في الثلاثينيات حول نشال يسعى للتوبة لكنه يجد نفسه وسط صراعات سياسية. المسلسل مستوحى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان. يشارك في البطولة، بجانب أحمد أمين، كل من أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة نمرة، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد وسامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبري، وإخراج حسام علي.

- "شهادة معاملة أطفال":بعد غياب دام 6 سنوات، يعود محمد هنيدي ليتقمص دور محام شرير يفقد وعيه لمدة 20 عامًا، مما يضعه في مواقف كوميدية غير متوقعة. حظي البرومو بتفاعل كبير على منصات التواصل. المسلسل من دراما رمضان 2025 الكوميدية، ومن تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج وائل فرج، ويشارك فيه صبري فواز، نهى عابدين، سماء إبراهيم وآخرون.

- "80 باكو": تخوض هدى المفتي أولى بطولاتها المطلقة في مسلسل كوميدي تدور أحداثه حول عصابة صغيرة تسعى لجمع 80 ألف جنيه لحل أزمة طارئة. تقدم هدى المفتي في هذا المسلسل دور فتاة من منطقة شعبية، ويشارك في البطولة انتصار، رحمة أحمد، دنيا سامي وإنعام سالوسة.

- "كامل العدد 3": يستمر المسلسل في رصد التحديات اليومية لعائلة مكونة من والدين وأطفالهما من زيجتين سابقتين، في إطار اجتماعي كوميدي. يشارك في الموسم دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، ألفت إمام، آية سماحة، حسين فهمي، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، بينهم إنجي المقدم، مريم الخشت، يوسف عمر، إلى جانب مجموعة من المواهب الشابة مثل حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، لينا صوفيا، سيليا محمد سعد ومالك عماد. المسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

- "أشغال شاقة جدا": يعود هشام ماجد بجزء ثان؛ حيث يتناول المسلسل صعوبة تربية التوأمين بالنسبة لزوجين يلجآن لمربية، مما يخلق مواقف كوميدية ممتعة. يتكون المسلسل من 15 حلقة. ويشارك في بطولته، إلى جانب هشام ماجد وأسماء جلال، كل من مصطفى غريب، محمد عبد العظيم، شيرين، سلوى محمد علي، أحمد عبد الوهاب، حازم إيهاب، محمد محمود وأحمد الرافعي. المسلسل من تأليف شيرين دياب وخالد دياب، إخراج خالد دياب، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

المسلسلات الدرامية المصرية

- "قهوة المحطة": يتناول المسلسل جريمة قتل تحدث في "قهوة المحطة"، حيث يدخل "مؤمن" الشاب الصعيدي في مواجهة مع صاحب القهوة "الحاج رياض"، وفي أثناء انقطاع الكهرباء تحدث الجريمة التي تجعل المحقق "عمر" يبدأ التحقيق مع كل من زار المكان. تأليف: عبدالرحيم كمال، إخراج: إسلام خيري. بطولة: أحمد غزي، هالة صدقي، انتصار وأحمد خالد صالح.

- "فهد البطل": تدور أحداثه حول "فهد"، العامل في مصنع رخام في منطقة شق الثعبان، الذي يهرب من ظلم عائلته في الصعيد ليواجه تحديات جديدة على صعيد العمل والحب، حيث ينافسه والد حبيبته في سوق الرخام. تأليف: محمود حمدان، إخراج: محمد عبدالسلام، بطولة: أحمد العوضي، ميرنا نور الدين وكارولين عزمي.

- "الكابتن": يحكي المسلسل عن "حسام والي"، الكابتن الذي ينجو من حادث طائرة، ليكتشف أن أرواح الركاب الذين لقوا حتفهم في الحادث تطلب منه المساعدة في إتمام مهام لم ينجزوها قبل وفاتهم. تأليف: عمرو الدالي، إخراج: معتز التوني. بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، أحمد عبدالوهاب، وآخرون.

- "حكيم باشا": يتناول قصة "حكيم"، الذي يعمل في مجال تجارة الآثار ويُعيّن كبيرًا للعائلة بعد أن أوكل إليه عمه كل أملاك العائلة، لتدور الأحداث في صراعات مع الأعداء والمنافسين. تأليف: محمد الشواف، إخراج: أحمد خالد أمين. بطولة: مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ وآخرون.

- "الغاوي": تدور أحداث المسلسل حول "شمس ناصر العدوي"، الرجل الذي يتحول إلى بطل شعبي بعدما تعرض لظلم شديد، ويبدأ في مواجهة التحديات في حياته. تأليف: طارق كاشف ومحمود زهران، إخراج: ماندو العدل. بطولة: أحمد مكي، عائشة بن أحمد وآخرون.

- "العتاولة 2": في الموسم الثاني، يجد "نصار" نفسه أمام أزمة كبيرة، حيث يكتشف أن ابنته مصابة بمرض خطير يتطلب علاجًا مكلفًا للغاية. وفي محاولة لحل هذه المشكلة، يضطر للتعاون مجددًا مع "خضر" والعمل لصالح "عيسى الوزان"، ليجد نفسه في مواجهة عدو جديد وغير متوقع. المسلسل من تأليف مصطفى جمال هشام، وإخراج أحمد خالد موسى. بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة وآخرون.

- "وتقابل حبيب": تتمحور أحداثه حول شخصية "ليل الحسيني"، وهي سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها وتقرر الانفصال عنه. في خضم هذه الأزمة، تبدأ في خوض قصة حب جديدة، إلا أن هذه العلاقة تتسبب لها في العديد من الصراعات العاطفية المعقدة. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري. بطولة: ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم وآخرون.

- "سيد الناس": تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، حيث ينقلب عالم "جارحي" رأسا على عقب بعد وفاة والده، ليكتشف أنه ورث ثروة ضخمة، بينما يواجه العديد من الخصوم والأعداء الذين يحاولون السيطرة على إرثه. يجد نفسه مضطراً لخوض معارك عدة لحماية عائلته. المسلسل من تأليف خالد صلاح ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي. بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى وآخرون.

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- "المداح: أسطورة العهد": في الموسم الخامس، يواصل "صابر المداح" صراعاته مع الجن، سعيا منه للتغلب عليهم والتخلص من شرورهم. تشهد حياته الشخصية تطورات جديدة، ويتورط في مواجهات متعددة خلال سعيه لتحقيق أهدافه. المسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج. بطولة: حمادة هلال، غادة عادل وخالد الصاوي.

- "شباب امرأة": تدور أحداث المسلسل حول "شفاعات"، المعلمة التي تحاول استغلال شاب ريفي ساذج أصغر منها سناً يدعى "إمام البلتاجي"، لاستعادة شبابها، بينما يحاول من حولها إنقاذه من فخها. يتناول المسلسل واقع العديد من الطلاب الذين يسافرون إلى القاهرة بهدف تلقي العلم، مع التركيز على التحديات التي يواجهها الشباب في تلك المرحلة. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج أحمد حسن. بطولة: غادة عبد الرازق ويوسف عمر.

- "إش إش" لمي عمر: تبدأ "إش إش" حياتها المأساوية بسبب جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها تعمل راقصة في عالم لا ترغب فيه. ومن خلال الصدفة، تدخل إلى عالم "آل الجريتلي"، لتكتشف أن ماضيها المظلم هو امتداد لأسرار عائلية دفنت داخل هذه العائلة. تأليف وإخراج محمد سامي. بطولة: مي عمر، ماجد المصري وهالة صدقي.

- "نص الشعب اسمه محمد": يتناول قصة مهندس التكييف الذي يعيش حياة روتينية ممزوجة بالملل، ويبحث بشتى الطرق لتغيير نمط حياته. يجد نفسه في موقف غير مألوف حين يقع في حب فتاتين مختلفتين، مما يدفعه إلى التورط في العديد من المشاكل بسبب خياراته الغريبة. تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار. يشارك في بطولته عصام عمر ورانيا يوسف.

- "منتهى الصلاحية": تدور أحداثه حول محمد فراج الذي يعمل موظفًا في أحد البنوك، لكنه يدخل السجن بتهمة التجسس على بيانات العملاء، ليخرج بعد عامين فيجد أن حياته قد تغيرت تمامًا. يبحث عن الثراء السريع عبر تطبيقات المراهنات، ما يورطه في العديد من الأزمات. تأليف محمد هشام عبيه وإخراج محمد نادي. بطولة: محمد فراج، ياسمين رئيس وهبة مجدي.

- "الأميرة : ضل حيطة": تدور أحداث المسلسل حول "أميرة"، فتاة بسيطة تعمل في بيع الملابس في أحد المحلات التجارية. تكتشف خيانة زوجها مع صديقتها، مما يدفعها إلى مواجهة تحديات حياتية متعددة. المسلسل يعرض قصة محاولاتها للانتقام من زوجها وصديقتها، ومعاناتها في تربية أطفالها. تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر. بطولة: ياسمين صبري، نيقولا معوض وهالة فاخر.

- "حسبة عمري": يركز على قضية "الكد والسعاية"، حيث تنفصل سوسن عن زوجها بعد عشرين عامًا من الزواج، وتطالب بحقها في نصف ممتلكاته. وتواجه العديد من التحديات القانونية والاجتماعية التي تشكل صراعًا حقيقيًا للنساء بعد الطلاق. تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح. يشارك في بطولته روجينا، عمرو عبد الجليل وعلي الطيب.

- "في لحظة": هو مسلسل درامي يتناول قصة سيف وفريدة في عالم هش تتناثر فيه الثقة ويقترب فيه الانتقام. تتصاعد مشاعرهم وتتغير مصائرهم في لحظة واحدة، ليكتشفوا كيف يمكن أن تغير لحظة واحدة مجرى حياتهم بشكل كامل. تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد. يشارك في بطولته أحمد فهمي وميرنا نور الدين.

- "أهل الخطايا": يعرض مجموعة من الجرائم المستوحاة من وقائع حقيقية نشأت في قلب المجتمع، حيث يكشف عن واقع مليء بالأسرار التي تحيط به وتؤثر على حياة أبطاله.تأليف أحمد نور ومحمد عبدالقوي، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز. بطولة: جمال سليمان وسوسن بدر.

- "حياة أو موت": تدور أحداثه في جو من الإثارة والتشويق حول "حياة أبو راضي"، طبيبة تجد نفسها متهمة في جريمة قتل، مما يقلب حياتها رأسًا على عقب ويضعها في سلسلة من الأزمات والصراعات التي تؤثر بشكل جذري على حياتها. تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج هاني حمدي. يشارك في بطولته حنان مطاوع وأحمد الرافعي.

- "أثينا": يتابع قصة مراسلة صحفية تُجبر على التقاعد بعد تعرضها لأزمة، لتعود بعد انتحار شقيقتها لتكتشف أسرارًا جديدة عبر عالم "الدارك ويب". تأليف محمد ناير، ومن إخراج يحيى إسماعيل. بطولة: ريها حجاج وآخرون.

- "الحلانجي": يجسد محمد رجب شخصية طه الحلانجي، الذي يمتلك ذكاء اجتماعيا حادا وقدرة على التلاعب بالمواقف والمشاعر، ليستخدم هذه المهارات للخروج من المآزق التي يواجهها من دون أن يكون شخصًا شريرًا بالفطرة. تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام. يشارك في بطولته محمد رجب، آيتن عامر وعبير صبري.

المسلسلات المصرية المكونة من 15 حلقة

- "الكابتن": يقدم الفنان أكرم حسني مسلسل الكابتن، الذي ينتمي إلى الدراما الاجتماعية الكوميدية ذات الطابع الفانتازي، حيث يجسد شخصية طيار يتعرض للعديد من المفارقات الطريفة. المسلسل من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، ويشارك في بطولته كل من آية سماحة، أحمد عبد الوهاب، سوسن بدر، رحمة أحمد، سامي مغاوري، ميمي جمال، محمد رضوان، عمر شوقي، أحمد الرافعي ووئام مجدي.

- "عقبال عندكم": يأتي في إطار حلقات متصلة منفصلة، حيث تعرض قصة مختلفة كل حلقتين، بلمسة كوميدية اجتماعية. المسلسل من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، وإخراج علاء إسماعيل، ويضم في بطولته حسن الرداد، إيمي سمير غانم، محمد ثروت، علاء مرسي، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول وإسماعيل فرغلي.

قائمة مسلسلات رمضانية مصرية قصيرة 2025

- "النص": تدور أحداثه في ثلاثينيات القرن الماضي، متناولًا قصصًا مستمدة من تلك الفترة الزمنية، العمل من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي، وإخراج حسام علي. ويشارك في بطولته أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي وسامية الطرابلسي.

- "عايشة الدور": يتناول المسلسل قصة امرأة تنفصل عن زوجها وتتفرغ لتربية أبنائها، إلا أن الحياة تضعها في مواقف تجمع بين الدراما والكوميديا، مسلسل "عايشة الدور" من بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، أميرة أديب، ماجد القلعي، ميشيل ميلاد، وفدوى عابد، ومن تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي.

- "لام شمسية": يتناول قضية التعدي على الأطفال، التي تمثل إحدى القضايا المجتمعية المهمة. المسلسل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ويشارك في بطولته أمينة خليل، أحمد السعدني ومحمد شاهين، وهو من إنتاج (ميديا هب- سعدي وجوهر).

- "حسبة عمري": يتناول قضايا حقوق المرأة بعد الطلاق، حيث تخوض البطلة صراعًا للحصول على حق "الكد والسعاية"، الذي يمنحها نصف ممتلكات زوجها السابق. العمل من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، وبطولة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، علي الطيب، نادين ورانيا فريد شوقي.

- "ظلم المصطبة" : يدور المسلسل في أجواء الدراما الاجتماعية، متناولًا العادات والتقاليد التي تفرض بعيدًا عن القانون في الأرياف والأقاليم. العمل من قصة ومعالجة أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، إياد نصار، ريهام عبد الغفور، بسمة، أحمد عزمي، أحمد عبد الحميد ومحمد السويسي.

- "ولاد الشمس": تدور أحداثه حول صديقين نشآ معًا في دار للأيتام، ليجدا نفسيهما في عالم الجريمة والسرقة. المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام. بطولة: أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، وآخرون.

- "قلبي ومفتاحه": تتناول أحداثه حول سائق يقع في حب ميار، المطلقة ثلاث مرات، وتسعى للزواج مجددًا خوفًا من خسارة ابنها. العمل من تأليف وإخراج تامر محسن، ويشارك في بطولته آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، ميس حمدان، سما إبراهيم، عايدة رياض وغادة طلعت.

- "إخواتي": تبدأ أحداثه بجريمة قتل تطال زوج إحدى البطلات، لتنطلق رحلة شقيقاتها الثلاث في البحث عن القاتل. المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير، ويضم في بطولته نيللي كريم، علي صبحي، محمد ممدوح، نبيل عيسى وأحمد الأزعر.

- "جودر 2": يستكمل الجزء الثاني من جودر رحلة البطل مع أعدائه ومكائدهم، حيث تظل محاولات السيطرة عليه قائمة للاستفادة منه في البحث عن الكنوز.

المسلسل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، ويشارك في بطولته ياسر جلال، ياسمين رئيس، جيهان شماشرجي، وفاء عامر، وليد فواز، غادة طلعت، عايدة رياض وتارا عماد.

- "الشرنقة": تدور أحداث المسلسل حول حازم إبراهيم، المحاسب الذي يكتشف أسرارًا غير قانونية داخل الشركة التي يعمل بها، ليجد نفسه في صراع غير متوقع. العمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، ويضم في بطولته أحمد داود، سارة أبي كنعان، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده وياسر عزت.