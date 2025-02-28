شاهد.. زيلينسكي يتلاسن مع ترامب وفانس أمام الصحفيين

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وقال جي دي فانس إن زيلينسكي لم يشكر الولايات المتحدة أبدا على المساعدات التي قدمتها، وكان يقوم بالدعاية للحزب الديمقراطي المعارض للإدارة الجمهورية الحالية.

وأضاف نائب الرئيس: "هل قلت شكرا ولو لمرة واحدة؟ لقد سافرت إلى بنسلفانيا للدعاية للمعارضة".

وحاول فلاديمير زيلينسكي خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجادلة الأخير، حيث كان أحيانا يجيب على أسئلة الصحافة قبله، وأحيانا يقاطعه مباشرة، كما كان يرد بشكل فظ على بعض أسئلة الصحفيين.

وقبل المحادثات، أجرى ترامب وزيلينسكي جلسة للإجابة على أسئلة الصحافة، عندما كان ترامب يتحدث عن أهمية التوصل إلى اتفاق لتسوية الصراع بشكل عام، قاطعه زيلينسكي ليؤكد أن الأهم بالنسبة له هو استعادة جميع المدن المفقودة.

كما قاطع زيلينسكي ترامب عندما كان الأخير يتحدث عن أن الاتفاقيات المتعلقة بأوكرانيا كانت دائما تُنفذ خلال فترة رئاسته، وبدأ في إثبات أن روسيا انتهكت وقف إطلاق النار في عام 2016 وفيما بعد، عندما كان ترامب رئيسا، الأمر الذي رفضه الرئيس الأمريكي.

كما لم يتفق زيلينسكي مع ترامب عندما قال إن أوكرانيا سيتعين عليها تقديم تنازلات، على الرغم من أنه تمكن هذه المرة من الامتناع عن محاولة الاعتراض على كلمات الرئيس الأمريكي.

وسأل أحد الصحفيين زيلينسكي عن سبب حضوره مرة أخرى إلى لقاء مع ترامب مرتديا أحد ستراته، بدلا من البدلة الرسمية، فأجاب زيلينسكي أنه سيرتدي البدلة بعد انتهاء الصراع، الذي "قد يكون أغلى" من ما يرتديه الصحفي.

وكرر زيلينسكي اتهاماته المعتادة ضد روسيا. وعندما سُئل عما إذا كان يؤمن باستمرار دعم الولايات المتحدة، حاول نقل الإجابة إلى ترامب، لكن الأخير لم يرد نيابة عنه. ثم بدأ زيلينسكي يؤكد أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب أوكرانيا، لكن ترامب ترك هذه الكلمات دون تعليق. وتجاهل زيلينسكي سؤالا حول إمكانية إجراء انتخابات في أوكرانيا.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيلينسكي: "أنت لست في موقف جيد وأنتم تقامرون بإشعال حرب عالمية ثالثة".