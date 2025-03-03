ترامب: مستعد لاستئناف المحادثات مع زيلينسكي بهذا الشرط

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وقال ترامب: "يجب عليه أن يقول: ’أريد صنع السلام‘… والتوقف عن انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنا وهناك، فهذا أمر سلبي. عليه أن يقول: ’أريد صنع السلام، لا أريد القتال بعد الآن‘".

وأضاف أن الشعب الأوكراني يعاني وليس لديه أوراق رابحة، وهم يدركون ذلك، مؤكدا أنه غير مهتم بإطالة أمد الصراع.

وفي وقت سابق، طلب الرئيس الأمريكي من فلاديمير زيلينسكي قبول وقف إطلاق النار. وقال ترامب خلال لقائه مع زيلينسكي، "إنك (زيلينسكي) تلعب بحياة ملايين الأشخاص وتخاطر باندلاع حرب عالمية ثالثة... ما تفعله غير محترم للغاية تجاه هذه البلاد".

وأكد ترامب لزيلينسكي، أنه "سيتعين على كييف "تقديم تنازلات" بشأن تسوية سلمية مع روسيا"، مضيفا إنه توصل إلى نتيجة مفادها أن زيلينسكي غير مستعد للسلام.

وأضاف ترامب، أن "زيلينسكي "يمكنه العودة" إلى البيت الأبيض عندما يكون مستعدا للتوصل إلى السلام مع روسيا".

واتهم ترامب زيلينسكي في منشوره بأنه "أهان أمريكا في مكتبها البيضاوي العزيز"، متابعا أنه "بإمكانه العودة عندما يكون مستعدا للسلام".

كما أعرب الرئيس الأمريكي عن استيائه من موقف كييف، وأكد أن زيلينسكي لا يظهر الامتنان للولايات المتحدة على دعمها.

وقال ترامب موجها كلامه للرئيس الأوكراني: "أنتم لا تظهرون الامتنان على الإطلاق، وهذا غير جيد على الإطلاقن ولكي أكون صريحا بأن هذا ليس جيدا جدا"، مشيراً إلى أنه من واجب زيلينسكي الاعتراف بفضل واشنطن.

وأضاف "فلتنطقوا ببعض الكلمات المعبرة عن شكركم لأمريكا، والرئيس الذي يحاول إنقاذ بلدكم".

وكان زيلينسكي حضر إلى البيت الأبيض، مساء الجمعة، لتوقيع اتفاقية المعادن النادرة مع أمريكا، إلا أن مصادر إعلامية ذكرت أنه تم إلغاء التوقيع على الاتفاقية، بعد المشادة بينه وبين ترامب.

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