الاحتلال يقدم خطة للامم المتحدة للسيطرة الشاملة على غزة

العالم _ الاحتلال

وفي اجتماعات مع ممثلي الأمم المتحدة يوم الأربعاء ومع مسؤولين من وكالات أخرى يوم الخميس، حددت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوحدة العسكرية المكلفة بتسليم المساعدات إلى الأراضي المحتلة، مخططاً لتوزيع الإمدادات من خلال مراكز لوجستية مُدارة بإحكام للمستفيدين الفلسطينيين الذين تم فحصهم.

ويبدو أن المخطط هو نسخة من مخطط تم تجربته قبل أكثر من عام في غزة، والمعروف باسم "الفقاعات الإنسانية"، والذي يتضمن توزيع المساعدات من مناطق صغيرة خاضعة لسيطرة شديدة والتي من شأنها أن تتوسع بمرور الوقت. ولكن تم التخلي عن التجربة بعد بضع تجارب في شمال غزة.

وحسب المصادر فقد تم إحياء هذه التجربة من قبل وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق في وقت يتفاوض فيه الاحتلال على البدء المحتمل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في يناير، والذي من المفترض أن يشمل الانسحاب الكامل للقوات الإحتلال من قطاع غزة. إن خطة منسق أعمال الحكومة في المناطق تتضمن بدلاً من ذلك تشديد قبضة الاحتلال على الحياة اليومية في الأراضي الفلسطينية.

ووفقاً لمصادر تم إطلاعها على الخطة، فإن "المراكز الإنسانية" نفسها يمكن تأمينها من قبل مقاولين أمنيين خاصين، ولكنها سوف تقع في مناطق "تحت السيطرة الكاملة لجيش الاحتلال الإسرائيلي".

شاهد ايضا..

كاميرا العالم ترصد..

آخر مستجدات مفاوضات المرحلة 2 لاتفاق غزة ورغبة نتنياهو بتمديد الأولى!

و المدخل الوحيد إلى غزة الذي يُسمح من خلاله للمساعدات بموجب الخطة هو معبر كرم أبو سالم، الذي يسيطر عليه الاحتلال. وسوف يتم إغلاق معبر رفح بين مصر وغزة بشكل دائم.

ويجب حسب الخطة ان تكون المنظمات غير الحكومية المسموح لها بالعمل في غزة ان تكون مسجلة في الكيان الاسرائيلي، ويجب فحص جميع الموظفين العاملين لديه أو لدى وكالات الأمم المتحدة.

وبما أن المساعدات لن يُسمح بها إلا من خلال معبر إسرائيلي وليس من خلال رفح، فإن هذا من شأنه أن يجعل العمل في غزة مستحيلاً تقريباً بالنسبة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ــ وهي أكبر منظمة مساعدات في غزة ــ والتي حظرها الاحتلال.

وقال مسؤولون في المساعدات مطلعون على إفادة منسق أعمال الحكومة في المناطق إن الخطة قُدِّمَت كحقيقة ثابتة، حيث زعم المسؤولون الإسرائيليون أنها تحظى بالفعل بدعم كامل من الولايات المتحدة وبالتالي سيكون من الصعب على الأمم المتحدة مقاومتها.

وحسب الخطة يتم توزيع الضروريات الأساسية على الفلسطينيين المعتمدين في نقاط توزيع محدودة تحت سيطرة إسرائيلية مشددة. ولا تذكر الخطة خطة دونالد ترامب لتولي الولايات المتحدة ملكية قطاع غزة وإخلاء المنطقة من سكانها الفلسطينيين.

ولم يستجب منسق أعمال الحكومة في المناطق لطلب الغارديان التعليق يوم الجمعة.

ويأتي عرضه للخطة في الوقت الذي تناقش فيه الحكومات العربية خطتها الخاصة لمستقبل غزة حيث وافق اجتماع في العاصمة السعودية الرياض لممثلين من مصر والأردن ودول الخليج الفارسي في 21 فبراير على خطة إعادة إعمار بقيمة 53 مليار دولار صممتها مصر وتستمر من ثلاث إلى 5 سنوات، بدءًا بإنشاء مناطق آمنة من الخيام والمنازل المتنقلة للناس للعيش فيها أثناء إعادة الإعمار.

شاهد ايضا.. مراسل العالم: الوفد الاسرائيلي في القاهرة يملك خيارا واحدا فقط

ومن المقرر تقديم الاقتراح إلى قمة طارئة لجامعة الدول العربية يوم الثلاثاء في القاهرة.

"وحسب المصادر فان خطة منسق أعمال الحكومة في المناطق كانت تهدف إلى إفساد الخطة العربية، وبديلاً لها"، هذا ما قاله أحد العاملين في مجال الإغاثة في القدس.

في يناير/كانون الثاني 2024، أجرت قوات الاحتلال الاسرائيلي تجارب على "الفقاعات الإنسانية" في ثلاث مناطق في شمال غزة. وكان من المقرر أن يتولى فلسطينيون مختارون مثل شيوخ المجتمع المحلي إدارة توزيع المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات الأساسية، لكن الخطة لم تنطلق قط. كان من الصعب العثور على متطوعين محليين مستعدين للعمل مع الإسرائيليين، كما قتلت حماس بعض السكان المحليين الذين تم استقطابهم للمشاركة في التجربة.

وقال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، "إن نهج الفقاعات، الذي تم رفضه منذ بداية الحرب، له كل أنواع العواقب الخطيرة لأن الإسرائيليين سيسيطرون على كل إمداد يدخل".

وقال الشوا إنه سيكون امتدادًا لنظام المساعدات التقييدي الذي تشرف عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي حاليًا. وبموجب وقف إطلاق النار، تحول تدفق المساعدات الإنسانية الداخلة إلى غزة إلى مستواه قبل الحرب، والذي كان يتراوح بين 400 إلى 600 شاحنة يومياً، لكن الشوا يقول إن الاحتلال لم يسلم عدد الخيام التي وعدت بها، في حين كان الأطفال يتجمدون حتى الموت.

وأفادت وكالة الأونروا أن 6 أطفال لقوا حتفهم بسبب التعرض للبرد يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع في قطاع غزة.

وقال الشوا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع أيضاً دخول صهاريج المياه، فضلاً عن الدفاتر والأقلام الملونة المخصصة للفصول المدرسية المرتجلة التي يتم تدريسها تحت الخيام، على أساس أن مثل هذه المواد "ذات استخدام مزدوج".

وقال: "إنهم يريدون السيطرة على أبجديات حياة الفلسطينيين".