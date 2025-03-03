المقترح الأمريكي يكشف خشية الاحتلال من تطبيق المرحلة الثانية

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وأفاد مراسل العالم الإخبارية، فارس الصرفندي، من رام الله، بأن المقترح الأمريكي الجديد يعد بمثابة محاولة أمريكية جديدة للدفع بعملية الصفقة، كما أنه يوضح أن الولايات المتحدة أمام أفكار تتعلق بالمرحلة الثانية والثالثة واليوم التالي للمشهد في الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة تحديدا.

وأشار إلى أن هذا المقترح يهدف إلى طرح أفكار على الوسطاء بين حركة حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يفضل تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، خوفًا من الانتقال إلى المرحلة الثانية التي قد تؤدي إلى انهيار حكومته الحالية بسبب الضغوط المحيطة به.

وأوضح أن حركة حماس رفضت مقترح التمديد بشكل واضح، حيث أنها تملك أوراقًا تثير قلق الاحتلال الإسرائيلي، ويحاول نتنياهو سحب هذه الأوراق من يد المقاومة.

وبين أنه من بين الشروط التي يطرحها الاحتلال الإسرائيلي، تسليم المقاومة الفلسطينية لأسلحتها في قطاع غزة، وحظر أي دور لحركة حماس في الحكم هناك، مع استمرار الرقابة الإسرائيلية على القطاع ومعابره ومحاوره، مشيرا إلى أن هذه الشروط تُعتبر شروطًا تعجيزية.

يذكر أن المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف يتضمن إطلاق سراح نصف المحتجزين "الإسرائيليين" الأحياء والأموات من قبل حركة حماس في اليوم الأول من الاتفاق.

وفي حال تم الاتفاق على إعلان وقف إطلاق نار دائم في غزة، يتم إطلاق سراح باقي المحتجزين. وأشارت المصادر الإخبارية إلى أن المقترح يعتبر تمديدًا للمرحلة الأولى من الصفقة وليس الانتقال إلى المرحلة الثانية.

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