العالم – خاص بالعالم

وأثار هذا الفوز حالة من الفرح والفخر بين جمهور منصات التواصل الفلسطينية والعربية لكنه أثار غضبًا وانتقادات من جانب كيان الاحتلال.



باسل عدرا مخرج فلسطيني:"الفيلم يعكس الواقع القاسي الذي نعانيه منذ عقود ولا يزال مستمرًا ندعو العالم إلى اتخاذ إجراءات جدية لوقف الظلم ووقف التطهير العرقي للشعب الفلسطيني".



يوفال أبراهام صحفي يهودي داعم للقضية الفلسطينية:"حين أنظر لباسل أرى أخي. لكننا غير متساويين، نعيش في نظام أنا فيه حر تحت قانون مدني، لكن باسل تحت قوانين عسكرية تدمر حياته".



وبعد إعلان فوز الفيلم، شهدت منصات التواصل تفاعلًا كبيرًا وعبر العديد من الناشطين عن فرحتهم وفخرهم بهذا الإنجاز.

واصفين اياه بأنه يعكس إصرار الشعب الفلسطيني على إيصال قضيته للعالم رغم كل العقبات وأشاد آخرون بجهود عدرا وزملائه في نقل معاناة سكان مسافر يطا إلى الشاشة الكبيرة، معتبرين أن الفيلم يمثل انتصارًا للرواية الفلسطينية عالميًا.



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كما أكد عدد من النشطاء أن فوز 'لا أرض أخرى' بجائزة الأوسكار يعكس تحولًا في كيفية تلقي العالم للرواية الفلسطينية، مشيرين إلى أن الفيلم أسهم في فضح جرائم الاحتلال من تهجير قسري وهدم للمنازل..

ما يسمى بوزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار انتقد منح جائزة أوسكار لفيلم فلسطيني، زاعما أن هذا الفيلم اختار ترويج روايات تشوه صورة الكيان ومعتبرا أنها لحظة حزينة لعالم السينما. كما انتقد اعلام الاحتلال هذا الفوز وصفا الفيلم بأنه وثائقي معادٍ للكيان وأن هوليود تثبت مجددًا أنها اختارت الوقوف إلى جانب الطرف الآخر.

ويظهر الفيلم على مدار 95 دقيقة وهو إنتاج مشترك بين فلسطين والنرويج من إخراج رباعي ممارسات الهدم والتهجير التي قامت بها سلطات الاحتلال ضد سكان مسافر يطا منذ عام 2019 وحتى عام 2023.

ويتناول العمل السينمائي بأسلوب وثائقي تأثير هذه الاعتداءات على حياة السكان اليومية، مسلطًا الضوء على حجم المعاناة الإنسانية الناتجة عنها.

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