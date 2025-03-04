الشارع الإسرائيلي يطالب نتنياهو بالالتزام في اتفاق غزة

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم الإخبارية، فارس الصرفندي، من رام الله، أن هناك رفضًا شاملاً داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي لاستئناف العدوان على قطاع غزة.

وقال مراسل العالم إن ذوي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة يشاركون في تظاهرات كبيرة في الشوارع بشكل مستمر.

وتابع مراسل العالم: في اليوم السابق، شهد "الكنيست" الإسرائيلي مظاهرات مماثلة، مما أدى إلى مصادمات بين أمن الكنيست ومتظاهرين من ذوي الأسرى.

وأوضح مراسل العالم إنه وفقًا لجميع الاستطلاعات، يرفض ما بين 62% إلى 65% من الداخل الإسرائيلي العودة إلى الحرب، ويطالبون الاحتلال بتنفيذ الصفقة بمراحلها الثلاثة.

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