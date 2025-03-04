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مراسل قناة العالم:

الشارع الإسرائيلي يطالب نتنياهو بالالتزام في اتفاق غزة

الثلاثاء ٠٤ مارس ٢٠٢٥ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

تستمر التظاهرات في داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي احتجاجًا على التصريحات الأخيرة حول عودة العدوان على قطاع غزة، حيث يرفض غالبية الشارع الإسرائيلي استئناف العدوان ويطالب بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث.

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم الإخبارية، فارس الصرفندي، من رام الله، أن هناك رفضًا شاملاً داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي لاستئناف العدوان على قطاع غزة.

وقال مراسل العالم إن ذوي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة يشاركون في تظاهرات كبيرة في الشوارع بشكل مستمر.

وتابع مراسل العالم: في اليوم السابق، شهد "الكنيست" الإسرائيلي مظاهرات مماثلة، مما أدى إلى مصادمات بين أمن الكنيست ومتظاهرين من ذوي الأسرى.

وأوضح مراسل العالم إنه وفقًا لجميع الاستطلاعات، يرفض ما بين 62% إلى 65% من الداخل الإسرائيلي العودة إلى الحرب، ويطالبون الاحتلال بتنفيذ الصفقة بمراحلها الثلاثة.

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