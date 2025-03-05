القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة أميركية في الحديدة + فيديو

العالم - اليمن

وقالت القوات اليمنية أن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط طائرة أميركية معادية نوع MQ_9 أثناء انتهاكها للأجواء اليمنية، وتنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة.

واشارت إلى أن هذه الطائرة الخامسة عشرة التي تنجح الدفاعات الجوية في إسقاطِها خلال معركة الفتح الموعود، والجهاد المقدس دعما وإسنادا لغزة ولبنان.

واوضحت أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ مهامها الدفاعية للتصدي لأي عدوان على اليمن، ومن ضمن ذلك رصد ومتابعة التحركات المعادية في البحرين الأحمر والعربي، وإنها على استعداد كامل للتعامل مع أي تطورات خلال المرحلة المقبلة.