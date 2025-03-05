جيش الاحتلال يواصل اقتحاماته واعتداءاته في الضفة الغربية

العالم _ فلسطين

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على أنحاء جغرافيا الضفة الغربية في إطار سياسة تضييق الخناق على الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين.

وفي آخر الاعتداءات، أصيب 4 شبان فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينتي رام الله والبيرة، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

واقتحمت الآليات الإسرائيلية مناطق في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، كما اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله.

وضمن عدوانها المستمر على مدينة طولكرم ومخيمها، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ارتاح، واعتقلت شابا من مخيم طولكرم خلال اقتحام ضاحية ذنابة شرقي المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال، لليوم الـ38 عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها، ولليوم الـ25على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية مترافقة مع حصار خانق ومداهمات للمنازل وطرد سكانها منها.

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ولا يزال الاحتلال يطبق حصاره على مخيمي طولكرم ونور شمس، ويمنع الدخول إليهما أو الخروج منهما، وينشر دورياته الراجلة في محيطهما وداخل الحارات، وسط مداهمة المنازل وتخريبها وتدمير محتوياتها واخضاع من يتواجد بداخلها من السكان للاستجواب، واجبارهم على مغادرتها.

وفي الخليل، قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال فجرت منزل الأسير أحمد الهيموني واقتحمت بلدة صوريف شمال الخليل.

كما أفادت مصادر محلية بتفجير قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد محمد مسك، منفذ عملية تل أبيب، في مدينة الخليل.

أما في نابلس، قامت قوات الاحتلال بالتنكيل بالمواطنين وأجرت تحقيقًا ميدانيا معهم خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس. وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات خلال اقتحام المخيم، وأفاد ناشطون بأن الاحتلال طلب من شاب تسليم نفسه بعد محاصرة منزله في المخيم.

كما داهمت قوات الاحتلال منزلا خلال اقتحامها شارع الأرصاد في منطقة الجبل الشمالي بنابلس شمالي الضفة. وكذلك أفادت مصادر طبية بإصابة شاب نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب في مخيم بلاطة.

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