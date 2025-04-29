غالانت يكشف كذب جيش الإحتلال بشأن محور فيلادلفيا

العالم - فلسطين

وقالت الهيئة (رسمية) في تحقيق نشرته، الثلاثاء، إن الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي في أغسطس وادعى أنها لنفق في محور فيلادلفيا “غير صحيحة”، مؤكدة أنه “لم يكن نفقا وإنما قناة مغطاة بالتراب”.

وأضافت: “لم يكن هناك نفق أبدا، بل قناة مغطاة بالتراب”، مبينة أن الهدف من هذه الكذبة “المبالغة بأهمية محور فيلادلفيا وتأخير صفقة الرهائن”، على حد قولها.

ومطلع أغسطس 2024 نشر جيش الاحتلال صورة لسيارة عسكرية تخرج من حفرة، ليعلن آنذاك “اكتشافه نفقا ضخما بارتفاع 3 أمتار، يمكن للسيارات أن تمر من خلاله”.

وفي السياق، نقلت هيئة البث عن وزير الدفاع المقال يوآف غالانت تأكيده كذب الجيش بهذه المسألة، قائلا: “لم يكن نفقا، وإنما محاولة لمنع اتفاق لوقف إطلاق النار”.

وأعلن غالانت في التحقيق أن ما عُثر عليه في محور فيلادلفيا آنذاك قناة بعمق متر واحد فقط، جرى تغطيتها بالتراب، وتسويقها للجمهور على أنها نفق أعمق من أجل منع التوصل لصفقة مع حركة “حماس”.

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وانتشرت صورة النفق المزعوم في ذروة الجدل داخل الكيان حول أهمية الاستيلاء على محور فيلادلفيا وعدم التوصل لصفقة تعيد المحتجزين الصهاينة بقطاع غزة.

وتشترط “حماس” وقف العدوان وانسحاب جيش الإحتلال بالكامل من كافة أنحاء قطاع غزة من أجل التوصل لأي اتفاق بشأن المحتجزين.

بدورها، استغلت تل أبيب هذه الصورة للنفق الملفق للترويج لموقفها وتبرير عدم انسحابها من محور فيلادلفيا في إطار أي اتفاق، بحسب الهيئة العبرية.

وحتى صباح الثلاثاء لم يعلق جيش الاحتلال على تحقيق هيئة البث العبرية.