طيران الاحتلال يستهدف منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية

العالم _ مراسلون

استهدف الاحتلال الإسرائيلي من جديد الضاحية الجنوبية لبيروت وهي المرة الثالثة بعد عدوانه على نفس النقطة تحديدا. الهدف كان بقعة مفتوحة تتشكل من خيمة لإقامة العزاء.

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة، إبراهيم الموسوي، لقناة العالم: "إن هذا استباحة موصوفة للبنان على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي وعلى مستوى كل القوى الموجودة، العدو الإسرائيلي هو عدو رسمي للبنان بموجب الدستور، عدونا الوحيد والأوحد هو العدو الإسرائيلي. هو ما يزال يمارس الاحتلال والعدوان ضد وطننا. على هذا الأساس من المفترض ومن المطلوب أن تقوم الدولة بواجباتها".

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وقال عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل، طلال حاطوم، في حديث لقناة العالم: "لا داعي لتصنيف أي عدوان إسرائيلي، ليس فقط على الضاحية الجنوبية ولكن على كل لبنان. هذا العدوان ليس الأول ولن يكون الأخير طالما أن هناك تراخ في الموقف الدولي الضاغط على العدو الإسرائيلي لكي ينفذ القرارات الدولية ويلتزم بالمواثيق الإنسانية".

وعبّر المواطنون الذين تواجدوا في منطقة العدوان عن آرائهم، مؤكدين تمسكهم بخيار المقاومة.

هذا الاعتداء يصنف في خانة الاعتداءات المستمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المناطق اللبنانية، وهذه المرة أيضا على الضاحية الجنوبية.