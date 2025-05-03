وصول طائرة صينية سادسة من طراز Y-20A إلى مصر يثير القلق في كيان الاحتلال

العالم - مصر

وتساءلت وسائل إعلام عبرية عن ماذا يوجد على متن الطائرة العسكرية الصينية من هذا الطراز المتقدم، حيث يمكنها حمل أكثر من 60 طن من المعدات العسكرية الثقيلة.

وقد نشر موقع "ناتسيف.نت" العبري منذ عدة أيام تقريرا تحت عنوان "قطار جوي صيني انطلق لصالح مصر".

وأضاف أنه "لقد تذكرنا هذا التقرير حول الجسر الجوي الصيني إلى مصر، مرة أخرى بعد أن تأكدت تل أبيب من وصول طائرة نقل جوي صينية سادسة إلى مصر خلال هذا الأسبوع، حيث هبطت في مطار أبوظبي الدولي أمس الثلاثاء طائرة نقل عسكرية صينية ضخمة من طراز Y-20A تابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني، تحمل رقم التسجيل 20240، في توقف يعتقد أنه جزء من رحلة أطول إلى مصر.

وأوضح الموقع العبري أنه بحسب بيانات تتبع الرحلات الجوية واستخبارات المصادر المفتوحة، فإن الطائرة أقلعت من الصين، واتخذت مسارا طويلا عبر آسيا الوسطى، قبل أن تتوقف في الإمارات، قبل أن تتجه إلى مصر حيث من المرجح أن تشارك في مناورات عسكرية تجري بالفعل في الأجواء المصرية.



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ورجح الموقع العبري أن يكون الأمر متعلقا بالترتيبات اللوجستية ونقل أنظمة أسلحة حديثة للجيش المصري.

وأضاف: "تتزامن هذه التطورات مع تقارير مؤكدة عن إجراء مناورات جوية ثنائية بين القوات الجوية المصرية والصينية، بمشاركة طائرات مقاتلة صينية من طراز J-10، والتي تم رصدها مؤخرا في المجال الجوي لشبه جزيرة سيناء".

وتعد طائرة Y-20A واحدة من طائرات النقل الاستراتيجية الأكثر تقدمًا في الصين. ويمكنها أن تحمل أكثر من 60 طنًا من المعدات العسكرية أو الأفراد، مما يجعلها أداة رئيسية لعمليات الإغاثة السريعة ونقل المعدات الثقيلة.

وقال الموقع العبري إن طبيعة الرحلة تشير إلى وجود بعد لوجستي يدعم الوجود العسكري الصيني المؤقت على الأراضي المصرية، سواء لأغراض التدريب أو للتبادل العملياتي.

وأضاف الموقع العبير أن السلطات الإماراتية أو الصينية، لم تصدر أي تصريحات رسمية بشأن سبب توقف الطائرة في أبوظبي، ومع ذلك، فإن مثل هذه التوقفات تعتبر روتينية في الرحلات العسكرية الطويلة، وخاصة عندما تكون هناك حاجة للتزود بالوقود أو الدعم الفني.

وأكد أن هذه التحركات الجوية واسعة نطاق تعكس التعاون الأمني المتوسع بين مصر والصين، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط إعادة تشكيل للتوازنات والتحالفات وسط تصاعد المنافسة الدولية على النفوذ في المنطقة.