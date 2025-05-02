إصابة 5 لبنانيين في بلدة حولا بتجدد للعدوان الاسرائيلي

العالم - لبنان

وبالسياق، قالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إن “مُسيّرة إسرائيلية استهدفت محطة محروقات على طريق حولا فجر الجمعة بثلاثة صواريخ، ما أدى الى إصابة 5 أشخاص في غرفة جاهزة على سقف المحطة”.

وكان العدو اعتدى يوم أمس الخميس بغارتين منفصلتين نفذتهما مُُسيّرات إسرائيلية استهدفتا سيارتين في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، ما ادى الى اسُتشهاد مواطنين لبنانيين واصابة ثلاثة أشخاص.

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كما ألقت محلقة إسرائيلية الخميس قنبلتين صوتيتين في محيط منزل في بلدة حولا الجنوبية.

وهذه الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على لبنان برسم المجتمع الدولي واللجنة الدولية الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار والدولتين الراعيتين للاتفاق (الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا).

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وتطرح الاعتداءات المتواصلة تساؤلات عديدة عن قدرة الدبلوماسية والجهود السياسية في تقديم الحماية للبنان امام العدوانية الصهيونية.

المصدر: موقع المنار + الوكالة الوطنية للاعلام