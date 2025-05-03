تقرير إسرائيلي: جهود الهدنة فاشلة.. والاحتلال متمسك بتصعيد عسكري

العالم _ فلسطين

وذكر تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلًا عن مصادر مصرية، أن "إسرائيل" أبلغت الوسطاء برفضها لمقترح وقف إطلاق النار، كما تراجعت عن الشروط التي تم التوافق عليها في الأيام الأخيرة من المفاوضات.

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وذكرت الصحيفة أن "إسرائيل أبدت نيتها في الإبقاء على وجود قواتها داخل القطاع حتى نهاية العام الحالي، مع توسيع نطاق العمليات العسكرية الجارية".

واستأنفت "إسرائيل" قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

يذكر أن الاحتلال شن حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها استشهاد وإصابة نحو 150 ألف فلسطيني، وتدمير هائل للقطاع، إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.