اليمن يستهدف مطار 'بن غوريون' بصاروخ باليستي فرط صوتي

العالم _ اليمن

وذكرت القوات المسلحة في بيان لها أن العملية أسفرت عن فشل المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية في التصدي للصاروخ، مما أدى إلى هروب أكثر من ثلاثة ملايين شخص إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لأكثر من ساعة.

كما جددت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لشركات الطيران العالمية من مواصلة رحلاتها إلى مطار بن غوريون، مشيرة إلى أنه أصبح غير آمن لحركة الملاحة.

وفي سياق متصل، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية أخرى استهدفت هدفًا حيويًا تابعًا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة باستخدام طائرة مسيرة من نوع يافا.

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وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في دعم القضية الفلسطينية، مشددة على التزامها بالواجب الديني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.