عراقجي يطالب بريطانيا باحترام حقوق المواطنين الإيرانيين المعتقلين

العالم - إيران

وفي منشور عبر منصة "إكس"، أعرب وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، عن قلق بلاده العميق إزاء اعتقال عدد من المواطنين الإيرانيين من قبل الأجهزة الأمنية البريطانية، داعياً لندن إلى الالتزام بحقوق هؤلاء المواطنين وضمان محاكمة عادلة لهم.

وأكد عراقجي في منشوره أن هذه الاعتقالات تثير مخاوف جدية، مشيراً إلى أن إيران، في حال ثبوت المخالفات المنسوبة إلى هؤلاء الأفراد بشكل موثوق، مستعدة للتعاون مع السلطات البريطانية في إطار التحقيقات الجارية.

واختتم الوزير بيانه بالتشديد على ضرورة احترام حقوق المواطنين الإيرانيين من قبل الحكومة البريطانية، وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لمحاكمتهم بشكل عادل وشفاف، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.