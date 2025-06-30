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عراقجي: مستوى التعاون والثقة في العلاقات بين ايران ومصر غير مسبوق

عراقجي: مستوى التعاون والثقة في العلاقات بين ايران ومصر غير مسبوق
الثلاثاء ٠٣ يونيو ٢٠٢٥ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

 وصف وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، مستوى التفاعل والتعاون السياسي، والاهم من ذلك مستوى الثقة والاطمئنان في العلاقات بين ايران ومصر بانه غير مسبوق.

وكتب عراقجي في مدونة على منصة التواصل الاجتماعي: انني سعيد بتواجدي في القاهرة مرة اخرى. لقد كانت لدي لقاءات مهمة للغاية مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ومعالي وزير الخارجية بدر عبدالعاطي.

واضاف: بعد سنوات طويلة ، دخلت الدبلوماسية بين ايران ومصر مرحلة جديدة. مستوى التفاعل والتعاون السياسي ، والاهم من ذلك مستوى الثقة والاطمئنان في العلاقات بين البلدين غير مسبوق.

وتابع: باعتبارهما قوتين فاعلتين في المنطقة، ومتمتعتين بثقافة وحضارة عريقة، تتحمل ايران ومصر مسؤولية مشتركة في الحفاظ على السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة.

واردف: اديت صلاتي المغرب والعشاء في مسجد سيدنا الحسين (ع)، وتناولت العشاء في مطعم نجيب محفوظ التقليدي في منطقة خان الخليلي التاريخية، برفقة عدد من الشخصيات المصرية البارزة، من بينهم 3 من وزراء الخارجية السابقين؛ عمرو موسى ونبيل فهمي ومحمد العرابي. كانت مناقشاتنا مفيدة للغاية.

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